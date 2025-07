Alejandro Sanz adiciona Carín León à sua lista estrelada de colaboradores com nova versão Alejandro Sanz surpreende os fãs com uma nova e impactante versão de uma de suas faixas mais recentes, unindo forças com o astro da... Cartão de Visita|Do R7 24/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 24/07/2025 - 14h38 ) twitter

Confira: https://alejandrosanz.lnk.to/ EVDTBCarinLeon

Alejandro Sanz surpreende os fãs com uma nova e impactante versão de uma de suas faixas mais recentes, unindo forças com o astro da música regional mexicana Carín León para o remix de “El Vino de Tu Boca”. Originalmente lançada como parte do álbum ¿Y Ahora Qué?, a versão original da canção conquistou o público rapidamente, acumulando mais de 23 milhões de streams e gerando mais de 160 mil criações no TikTok. Agora, a faixa ganha uma nova roupagem com os vocais marcantes de Carín León, que adicionam paixão e um toque regional inconfundível.

“Alejandro Sanz é uma referência e uma das pessoas que mais admiro na indústria. Colaborar com ele nesse remix foi mais que uma bênção — uma enorme satisfação. Essa música é, sem dúvida, contagiante, e fazer parte desse projeto ao lado do mestre me enche de orgulho. Espero que o público aprecie tanto quanto nós”, compartilha Carín León.

Já Alejandro Sanz declara: “A música me deu um presente incrível: ver como essa canção — que nem era planejada como single — encontrou seu espaço de forma tão genuína e foi abraçada pelo público. Essa é a mágica da música em ação! E agora, um presente duplo: fazer esse remix com meu querido amigo Carín, um talento incrível. Sempre admirei seu canto, sua forma de explorar a música, o respeito que tem pela arte e tudo o que ele traz para uma canção. Acho que esse é um daqueles duetos icônicos... Espero que vocês curtam!”.

‌



Esta é a primeira colaboração entre Alejandro Sanz e Carín León, somando-se à crescente lista de parcerias de peso que Sanz revelou em 2025, incluindo colaborações com Shakira, Manuel Turizo e Grupo Frontera. O remix chega logo após o lançamento dos videoclipes oficiais de “Como Sería” e “El Vino de Tu Boca”, que já acumulam milhões de visualizações, reforçando a posição de Sanz como um dos artistas mais influentes e versáteis da música latina.

Alejandro Sanz está atualmente nos preparativos para sua próxima turnê pelo México, com início marcado para 3 de setembro — e que já conta com 10 shows esgotados, um verdadeiro testemunho de seu impacto duradouro e momento imbatível.

‌



Sobre:

Alejandro Sanz é um dos artistas mais influentes e celebrados da história da música latina, com uma carreira de mais de três décadas. O cantor e compositor espanhol lançou 12 álbuns de estúdio, todos certificados multi-platina nos Estados Unidos, Espanha e América Latina. Com sucessos como “Corazón Partío”, “Amiga Mía” e “No Es Lo Mismo”, Sanz conquistou o coração de milhões ao redor do mundo e foi nomeado Pessoa do Ano em 2017 pela Latin Recording Academy. Ao longo dos anos, colaborou com artistas renomados, como Shakira, Camila Cabello, Alicia Keys, Juanes, Marc Anthony e Rosalía, mostrando sua versatilidade e apelo global. Com 22 prêmios Latin GRAMMY e 4 GRAMMY Awards, ele é um dos artistas espanhóis mais premiados da história. Reconhecido por suas letras poéticas, composições inovadoras e performances ao vivo inesquecíveis, Alejandro Sanz continua a inspirar e moldar o cenário musical mundial. Em 2024, recebeu o Prêmio à Trajetória no Billboard Latin Music Awards.