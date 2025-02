Alejandro Sanz lança "Hoy No Me Siento Bien" com Grupo Frontera Esta é a segunda faixa divulgada do aguardado novo álbum de Alejandro Sanz, com mais detalhes a serem revelados nas próximas semanas... Cartão de Visita|Do R7 24/01/2025 - 17h26 (Atualizado em 24/01/2025 - 17h26 ) twitter

Esta é a segunda faixa divulgada do aguardado novo álbum de Alejandro Sanz, com mais detalhes a serem revelados nas próximas semanas

Confira: https:// alejandrosanz.lnk.to/ hoynomesientobien

Alejandro Sanz sempre teve uma forte conexão com o universo mexicano, então era apenas uma questão de tempo até que uma colaboração como "Hoy no me siento bien" se concretizasse. A nova faixa, em parceria com o Grupo Frontera, já está disponível em todas as plataformas digitais.

O Grupo Frontera é um dos maiores representantes da música norteña do México, um país que Alejandro admira profundamente. Reconhecidos por sua busca constante por novos horizontes criativos, o grupo já colaborou com grandes nomes como Peso Pluma, Shakira, Carin León e Bad Bunny, com quem lançaram o sucesso "Un x100to". Recentemente, conquistaram seu primeiro Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum Norteño por "El Comienzo".

Para ambos os artistas, a colaboração em "Hoy no me siento bien" aconteceu de forma orgânica e natural. O Grupo Frontera comentou: ‘Estamos muito felizes em trabalhar em uma música como ‘Hoy no me siento bien’ com um artista da estatura de Alejandro Sanz, porque temos um respeito infinito por ele (...) Estamos encantados com o resultado. A fusão de gêneros acrescenta uma dimensão poderosa à canção, e trabalhar com ele e com Edgard nos permitiu trazer um pouco da nossa visão musical para a música de forma muito natural".

Assim como "Palmeras en el jardín", "Hoy no me siento bien" vem acompanhada de um videoclipe especial dirigido pelo cineasta Greg Ohrel. Ohrel também esteve à frente da brilhante peça audiovisual do lançamento anterior, e não é surpresa que Alejandro tenha optado por trazê-lo de volta. Nesta ocasião, Sanz recria uma festa de bairro no mais puro estilo mexicano.

Assista ao clipe aqui

A nova faixa — a segunda de Sanz desde que se uniu à Sony Music — conta com produção de Edgar Barrera, considerado hoje o principal produtor do mercado latino. Destacam-se também os arranjos de Luis Miguel Gómez Castaño (Casta), que está se consolidando como um dos colaboradores frequentes na equipe de Alejandro.

A estreia de Alejandro Sanz em sua nova gravadora foi com "Palmeras en el jardín", uma música que reafirma a assinatura inconfundível de uma lenda da música internacional. Este lançamento abriu caminho para o que em breve se tornará seu novo álbum, com mais detalhes a serem divulgados nas próximas semanas.

Alejandro Sanz é um dos artistas espanhóis mais admirados no cenário internacional e o mais premiado de todos os tempos, com 22 Grammys Latinos, 4 Grammys e um Prêmio de Contribuição à Carreira da Billboard, entre muitos outros prêmios.

Desde sua estreia em 1991 com "Viviendo deprisa" até seu último álbum de estúdio, "SANZ", lançado em dezembro de 2021, ele conquistou os palcos do mundo, vendendo mais de 25 milhões de discos e tendo todos os seus álbuns certificados com múltiplos Discos de Platina.