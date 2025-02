Alex Pucci lança “Yellow Roses”, canção que compôs na adolescência e que agora ganha vida digital Novo single chega em todas as plataformas, antecipando o EP “For You Vol.1” previsto para março Cartão de Visita|Do R7 27/01/2025 - 17h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Novo single chega em todas as plataformas, antecipando o EP “For You Vol.1” previsto para março

"Yellow Roses" é mais uma amostra que o cantautor baiano Alex Pucci oferece para a degustação do seu EP de estreia, "For You Vol.1", previsto para meados de março. Este novo trabalho é uma balada folk acústica, composta ainda na adolescência do artista. A leveza do violão e a doçura das palavras de Pucci se alimentam da suavidade das cordas e do teclado, arranjadas por Ana Monterry. A produção tem a assinatura do produtor musical Luiz Müllem. Pucci vem mostrando sua verve e o que se pode esperar em seu EP, com as já lançadas "Don't Look Down", "Perfect Sound" e “Songs About You”. Tem também na bagagem o single avulso "OCD". Todos os lançamentos são pelo selo Caravela Records.

Ouça "Yellow Roses": https://bfan.link/yellow- roses-alexpucci



Alex explica que compôs "Yellow Roses" muito novinho. “Eu fiz Yellow Roses com 13 anos, eu estava bem apaixonadinho e tudo eram ‘flores’. Nesse momento eu pensei em me expressar, só que eu não queria ser tão clichê (talvez um pouco, mas não tanto), então eu pensei numa cor um pouco diferente para as rosas, me veio na cabeça que a palavra “yellow” deslizava bem na boca ao falar. Sei lá, eu com 13 anos era uma coisa muito doida, mas sempre gostei da minha essência.” Revela.



Ouça "Yellow Roses": https://bfan.link/yellow- roses-alexpucci



A primeira gravação de “Yellow Roses” foi feita de forma caseira dentro do guarda-roupas de seu quarto. O resultado logicamente não teve os recursos de uma produção profissional mas serviu para dar clareza para aquele garotinho sobre o que ele queria fazer no resto de sua vida: música! “Eu fiquei tão feliz e orgulhoso de ter escrito e produzido Yellow Roses no meu quarto, todo mundo ficou animado”, recorda.



Nos dias de hoje com seu grande amigo Luiz Müllem na produção musical, em um processo criativo super divertido, a canção ficou claramente bem melhor. Para engrandecer ainda mais a nova gravação, ganhou um arranjo de cordas e teclado da talentosíssima Ana Monterrey, de quem Pucci é confesso fã.



Ouça "Yellow Roses": https://bfan.link/yellow- roses-alexpucci



Ficha técnica



Composição: Alex Pucci



Voz, violão e baixo: Alex Pucci



Teclados e cordas: Ana Monterry



Produção musical: Luiz Müllem



Capa: Alex Pucci



Fotos de divulgação: Paulo Coelho



Assistente de fotografia: Yasmim Fetal



Selo: Caravela Records



Assessoria de Imprensa Caravela Records: Paula Ramagem



Letra:



Yellow Roses



Alex Pucci



Yellow roses I put a flower in your hair



and if you trust me



I’ll make a brighter day



Yellow roses I see a shining light



and if you join me tonight I’ll make it shine



And know that I’ll be here to stay



And know that I love you everyday



Yellow roses I put a flower in your hair



and if you trust me



I’ll make a brighter day



And know that I’ll be here to stay



And know that I love you everyday



Acompanhe Alex Pucci:



Instagram: https://www.instagram.com/ alexpucci._/



Youtube: https://www.youtube.com/ channel/ UCjdxEHGozZZEEfXXifQ75vg



TikTok: https://www.tiktok.com/@alex_ pucci



Acompanhe CARAVELA RECORDS:



Instagram: https://www.instagram.com/ caravela.records



Facebook: https://www.facebook.com/ caravelarecords



Youtube: https://www.youtube.com/ channel/UC4XahboXstvf_ 8WgnLAzW4A