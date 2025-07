Alexandre Pires e Ana Castela juntos na inédita "Eu Esqueço", mais uma faixa Parceria celebra a união de ritmos e gerações da música brasileira Cartão de Visita|Do R7 27/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h57 ) twitter

Parceria celebra a união de ritmos e gerações da música brasileira

Escute: https://SMB.lnk.to/EuEsqueco

Assista: https://www.youtube. com/watch?v=Cqgk0_qtVUI&list= RDCqgk0_qtVUI&start_radio=1

Dois universos musicais se encontram em uma parceria de peso: Alexandre Pires e Ana Castela lançam a faixa inédita “Eu Esqueço”, parte do projeto audiovisual “Pagonejo Bão”, idealizado e comandado por Alexandre, que também está presente no YouTube oficial do cantor.

‌



Misturando a emoção do pagode com a força e a doçura da nova geração do sertanejo, "Eu Esqueço" é uma composição de Léo Souzza e Mateus Felix. A canção fala sobre alguém que vive esquecendo coisas do dia a dia, desde tarefas básicas, como a hora do trabalho, até onde deixou o carro, mas que não consegue esquecer um amor do passado.

Gravado em Goiânia, berço da música sertaneja, o “Pagonejo Bão” celebra a mistura de ritmos, gerações e histórias, unindo os dois maiores gêneros musicais da atualidade.

‌



"Sempre fui muito fã do sertanejo. Misturar com o pagode foi algo natural e muito verdadeiro pra mim. E ter a Ana nessa faixa é um presente. Ela tem uma energia incrível, é uma menina de um talento incontestável", comenta Alexandre.

Ana também celebra a colaboração: “Minha mãe sempre ouviu Alexandre Pires, minha equipe todinha também é fã. Quando recebi o convite para gravar, fiquei sem acreditar. Cantamos juntos uma música inédita, foi muito especial”.

‌



“Eu Esqueço” chega para somar com outras faixas do projeto já lançadas, como as inéditas “De Ex Pra Ex” (ft. Lauana Prado), “Beijo de Outro Ângulo” (ft. Murilo Huff) e outros grandes clássicos, já disponíveis nos principais aplicativos de música e no YouTube.

O projeto soma 26 milhões de streams no digital, com destaque para "De Ex Pra Ex", com Lauana Prado, que conta com mais de 14 milhões de streams no áudio e vídeo do single.