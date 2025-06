Alexandre Pires e Murilo Huff cantam "Beijo de Outro Ângulo", música inédita do projeto Pagonejo Bão Faixa faz parte do segundo volume do projeto, lançado nesta quinta-feira (19), em todas as plataformas de áudio e no YouTube Cartão de Visita|Do R7 20/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 20/06/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Faixa faz parte do segundo volume do projeto, lançado nesta quinta-feira (19), em todas as plataformas de áudio e no YouTube

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute: https://SMB.lnk.to/ PagonejoBaoVol2

A união entre o pagode e o sertanejo segue rendendo momentos marcantes no projeto “Pagonejo Bão”, que chegou, nesta quinta (19), às 21h, ao seu segundo volume. O destaque, dessa vez, é a música inédita “Beijo de Outro Ângulo”, parceria entre Alexandre Pires e Murilo Huff. A canção também ganha clipe ao vivo, já disponível no YouTube.

Composição de Lari Ferreira e Rafa Borges, “Beijo de Outro Ângulo” fala sobre o exato momento em que alguém se dá conta de que o amor ficou no passado. A canção retrata, com sensibilidade, a dor de ver quem já foi seu, agora nos braços de outra pessoa. A combinação das vozes de Alexandre Pires e Murilo Huff dá ainda mais força a essa história de perda, saudade e aceitação.

‌



Gravado em Goiânia diante de um público caloroso, o projeto Pagonejo Bão celebra a ponte entre dois gêneros musicais profundamente brasileiros e populares, promovendo encontros inéditos e revivendo grandes sucessos com novos arranjos.

“Beijo de Outro Ângulo” é mais um capítulo dessa jornada sonora que tem aproximado fãs de diferentes estilos, e além desse feat. inédito, o “Pagonejo Bão Vol.2” traz as regravações de “Ciumenta/Leilão” (César Menotti & Fabiano), “Brincar de Ser Feliz” (Chitãozinho & Xororó), “Coração Está em Pedaços/Vem Cuidar de Mim/Preciso Ser Amado” (Zezé Di Camargo & Luciano), “Entre Ela e Eu/Nova York” (Chrystian & Ralf), Fala (Edson & Hudson) e A Gente Se Entrega (Rionegro & Solimões).

O sucesso do álbum “Pagonejo Bão” é evidente nas plataformas com mais de 15 milhões de streams, com destaque para o primeiro single lançado - “De Ex Pra Ex” - com participação de Lauana Prado, que entrou no TOP #200 do Spotify.