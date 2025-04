Alexandre Pires estreia turnê Pagonejo Bão, em única apresentação no Qualistage Show acontece no sábado, 26 de abril Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 21h05 (Atualizado em 23/04/2025 - 21h05 ) twitter

Um dos artistas mais completos e carismáticos da música brasileira, Alexandre Pires chega ao Rio de Janeiro com sua nova turnê - “Pagonejo Bão” - dia 26 de abril, em apresentação única no Qualistage. O show marca a estreia do projeto na capital fluminense e promete uma noite inesquecível ao som da fusão envolvente dos dois maiores gêneros populares: o pagode e o sertanejo.

Celebrando sua versatilidade e capacidade de transitar com maestria entre ritmos populares, Alexandre mergulha em um repertório repleto de sucessos que marcaram época, além de canções inéditas que trazem a assinatura de sua nova fase artística. No setlist, hits consagrados e releituras que dialogam com a memória afetiva do público, tudo com a identidade romântica e dançante que é sua marca registrada. O projeto “Pagonejo Bão” nasceu do desejo do cantor de homenagear dois gêneros que fazem parte de sua trajetória e de milhões de brasileiros, que foi registrado em áudios e vídeo, em janeiro. Nas principais plataformas e no YouTube, já é possível conferir a primeira parte do álbum, que traz a inédita “De Ex pra ex”, com participação de Lauana Prado. “Alo meu Rio de Janeiro, eu to chegando hein? Vamos fazer aquele pagode gostoso, do jeito que a gente gosta. Espero vocês lá.” – convida Alexandre Dia 26 de Abril - Sábado Local: Qualistage Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro Show às 22h Abertura do espaço: 20h Classificação: 18 anos. Sujeito a alteração por decisão judicial / Menores de 18 anos somente acompanhados dos responsáveis legais. A partir de: R$ 95,00 Ingressos no: https://www.ticketmaster.com. br/event/alexandre-pires-no- qualistage-rj? Ou na Bilheteria Oficial - Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ – De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local. Capacidade da casa: 9 mil em pé / 3.500 sentados Acessibilidade