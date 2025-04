ALMA Festival 2025: vendas abrem nesta quinta-feira (10) Evento acontece no dia 19 de julho com mais de 40 atrações no Riocentro Cartão de Visita|Do R7 11/04/2025 - 15h25 (Atualizado em 11/04/2025 - 15h25 ) twitter

Evento acontece no dia 19 de julho com mais de 40 atrações no Riocentro

A venda geral dos ingressos do ALMA Festival 2025 abrem nesta quinta-feira, 10 de abril, a partir das 12h, na plataforma Sympla. Compre aqui: https://www.sympla.com.br/ almafestival

A 4ª edição de um dos maiores festivais de música urbana do Brasil vai reunir mais de 40 atrações distribuídas em três palcos, além de experiências imersivas. Nomes como L7nnon, Veigh, Budah, Cabelinho, MC Tuto, ConeCrew, TZ da Coronel, Wiu, Major RD, Yunk Vino, Maru2D e MC Maneirinho fazem parte do line-up.

Marcado para o dia 19 de julho, a partir das 14h no Riocentro, Rio de Janeiro, o festival promete a maior estrutura de sua história, oferecendo mais conforto e diversidade ao público. Além da música, o ALMA Festival também abraça outras expressões da cultura urbana, com espaços dedicados a esportes, games e artes. A realização é da produtora 4FLY com o selo Papatunes, garantindo uma curadoria de peso para uma experiência inesquecível.

Para mais informações e atualizações, acompanhe o ALMA Festival nas redes sociais: https://www.instagram.com/ almafestivalbr/