Alma Roots celebra o reggae de salão e a cultura do norte e nordeste em “Agarradinho”

Faixa chega às plataformas no dia 16 de maio com a parceria da banda Raiz Tribal e um clipe gravado no Piauí exaltando a dança A2, popular no Meio-Norte do Brasil

A banda Alma Roots lança, em 16 de maio, seu novo single “Agarradinho” como uma ode ao reggae de salão — expressão cultural típica dos estados do Meio-Norte do Brasil, como Maranhão, Pará e Piauí. A música é composta por Nildo Viana (“Reggaezinho”, por Hélio Bentes; “The Mat Fre”, do jamaicano Carlton Livisntgone) e produzida por ele em parceria com Iago Guimarães (“Minha Sorte”, com participação de Zé Manoel, indicado ao Grammy Latino 2021), chega acompanhada de um videoclipe gravado em Teresina, no espaço cultural Casa Barro. Com participação especial da banda Raiz Tribal, a faixa une lirismo, identidade e afeto, embalados pela sonoridade envolvente.

Mais que uma nova canção, a faixa é uma celebração à tradição nordestina de dançar reggae a dois — ou o famoso A2 —, que resiste ao tempo e conquista cada vez mais adeptos em outras regiões do Brasil: “Agarradinho chega em nossas vidas num momento muito especial. Ela traz a leveza que buscávamos para este momento em nossa carreira, mas, ao mesmo tempo, é um tema importante a ser traduzido em canção [...] Ela grita para o Brasil a unidade do Reggae, a presença íntima dessa cultura na vida das pessoas", compartilhou a banda.

Um clipe que dança a tradição

Dirigido por Kadu Costa — uma referência no cenário audiovisual do Piauí —, o videoclipe é um reflexo fiel da proposta da música: retratar o reggae como uma dança de salão autêntica, intimista e libertadora. Casais héteros e LGBTQIAPN+ se revezam na pista, em uma atmosfera de alegria e conexão, enquanto os integrantes das bandas dividem o palco numa performance vibrante. A gravação foi tão orgânica que, segundo os artistas, “o único contratempo foi o horário — já que logo após havia um show marcado”. O Alma Roots também revelou o motivo da escolha do Raiz Tribal para participar do single e do clipe:

“Foi uma escolha bem fácil. Queríamos a participação de alguém que pudéssemos chamar de parceiro, e encontramos na Banda Raiz Tribal irmãos de anos de luta, de vivência, muitas histórias de palcos e aventuras divididas. Assim, o tema da canção se torna real e sólido. Gravamos e partilhamos a construção juntos, compartilhando arranjos, ideias e tudo mais.”, finalizou.

Sobre Alma Roots

A Alma Roots é uma banda de reggae piauiense, formada em 2013 em Teresina, que se destaca por suas letras conscientes e sonoridade autêntica. Seu primeiro álbum, “Buscando a Essência do Som” (2017), foi destaque nacional no Palco MP3, marcando presença ao lado de nomes como Maneva e Chimarruts . Em 2023, lançaram o single “Sigo em Frente”, uma colaboração internacional com o jamaicano Fat String, ex-integrante da banda Culture . A banda já dividiu palco com lendas do reggae como Mikal Rose e Andrew Tosh, e é reconhecida por sua energia contagiante e mensagens de amor, liberdade e resistência social.