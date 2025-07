ALOK, Daecolm e Malou unem forças para lançar "Unforgettable" O superstar brasileiro indicado ao GRAMMY, ALOK, conhecido mundialmente por seus sucessos com John Legend, Ellie Goulding, Ava Max... Cartão de Visita|Do R7 01/07/2025 - 17h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 17h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

OUÇA “UNFORGETTABLE”

https://alokxdaecolmxmalou. lnk.to/Unforgettable

O superstar brasileiro indicado ao GRAMMY, ALOK, conhecido mundialmente por seus sucessos com John Legend, Ellie Goulding, Ava Max e Bebe Rexha, embarca em uma nova e empolgante colaboração com o compositor, produtor e vocalista Daecolm, nascido no Zimbábue e radicado no Reino Unido, conhecido pelo hit “I Adore You” com HUGEL, e com a cantora alemã em ascensão e artista de pop eletrônico Malou, reconhecida por colaborações como “Forever” com Diplo & HUGEL. Juntos, eles lançam a nova faixa de inspiração africana “Unforgettable”. Com seus ritmos vibrantes e melodias cheias de alma, a faixa promete dominar as playlists e já está disponível em todas as plataformas de streaming.

“Unforgettable” é uma fusão ensolarada de ritmos Afro House e vocais suaves e marcantes. A produção cintilante de ALOK (#4 no ranking mundial) pulsa com percussão quente, profunda e melodias arejadas, criando uma atmosfera dançante e otimista, com grande potencial de hit global.

‌



ALOK estreou recentemente no Coachella com uma apresentação revolucionária que redefiniu o que é ser DJ, em um show cinematográfico que se desenrolou como uma instalação de arte viva. O espetáculo trouxe o manifesto “Keep Art Human” e contou com uma das mais celebradas companhias de dança do mundo, Urban Theory. Com sua coreografia geométrica e futurista baseada em “tutting”, os 45 dançarinos encantaram a plateia com um enorme painel humano interativo, movendo-se em perfeita sincronia. No dia 28 de junho, ele leva o “Keep Art Human” a São Paulo para um mega show em estádio. Em março, ALOK venceu o prêmio de “Melhor Performance do Ano” no EDM Awards em Miami, por sua apresentação no Tomorrowland Brasil 2024. Em novembro, ele recebeu suas duas primeiras indicações ao Latin GRAMMY na nova categoria “Melhor Performance de Música Eletrônica Latina” e se apresentou na Cerimônia de Pré-show do Latin GRAMMY. Lançamentos recentes incluem “Last Night I Dreamt I Fell in Love” com Kylie Minogue, “Body Talk” com Clementine Douglas e “Looking For Love” com Anitta.

Daecolm, hitmaker nascido no Zimbábue e baseado em Londres, segue em ascensão desde sua colaboração de destaque em “I Adore You” com HUGEL & Topic, que já acumula mais de 350 milhões de streams no Spotify. Ele lançou também uma versão acústica da faixa, focada em seus vocais, aclamada pela interpretação crua e emotiva. Além de seus próprios lançamentos, Daecolm também se destaca como compositor e produtor, trabalhando com grandes nomes como Wizkid, J Balvin e Ty Dolla $ign, consolidando sua posição como uma força criativa multifacetada no afro-fusion e na música eletrônica.

‌



Malou é atualmente uma das compositoras e cantoras mais requisitadas no cenário da dance music eletrônica. Aos 26 anos, já deixou sua marca na indústria, compondo e colaborando com nomes como Diplo, HUGEL, Armin Van Buuren, Vintage Culture, Above & Beyond, Elderbrook, Oliver Heldens, John Summit, Jan Blomqvist, Christian Löffler, Deep Dish, Patrick Topping, WhoMadeWho, entre outros. Dividindo seu tempo entre os EUA e a Europa, Malou tem diversas colaborações de alto nível programadas para este ano, ao mesmo tempo em que trabalha em seu primeiro projeto solo, previsto para 2026. Ela se apresentou pela primeira vez no Coachella neste mês de abril, ao lado de Ben Böhmer e AMEME, e também acompanhou Christian Löffler e Ben Böhmer em suas turnês europeias recentes. Além de seus vocais cativantes, seu estilo autêntico e sensível à melodia conquista um público crescente e promete emocionar fãs por diferentes paisagens musicais.

Confira a letra de “Unforgettable” AQUI.

‌



Siga ALOK: Instagram | Facebook | Twitter | Website | Spotify | YouTube | TikTok

Siga Daecolm: Instagram | Facebook | Twitter | Website | Spotify | YouTube | TikTok

Siga Malou: Instagram | Facebook |Website | Spotify | YouTube | TikTok