Ana Carolina celebra 25 anos de carreira com o ep inédito "Ainda Já" e a estreia da turnê "25 Anas" Apresentação no dia 12 de julho no Qualistage Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h18 )

Apresentação no dia 12 de julho no Qualistage

“Ainda Já” marca nova fase da cantora com trabalho autoral, e estará disponível nas plataformas digitais em breve

As novas canções se juntam aos grandes sucessos dos 25 anos de carreira da cantora no repertório da turnê “25 Anas", dirigida por Jorge Farjalla e produzida pela Global Music. A estreia nacional acontece no dia 12/07, no Qualistage.

(03 de junho de 2025) - 2025 é realmente especial para Ana Carolina. Celebrando 25 anos de uma das trajetórias mais marcantes da Música Popular Brasileira, a multiartista que dá voz a sucessos que atravessam gerações chega com uma série de novidades. Com um histórico consagrado de 13 álbuns, 8 DVDs e 13 turnês, a cantora volta a provocar seu universo musical multifacetado, mergulha de cabeça no seu lado de compositora e produtora, e lança “Ainda Já” (Sony Music/ Armazém), um EP com todas as faixas inéditas e assinadas por ela — sem exceção.

O título “Ainda Já" reflete exatamente a proposta do novo trabalho: revisitar a importância dos 25 anos de carreira de Ana Carolina enquanto aponta com sons e musicalidade para os caminhos que ela começa a traçar no futuro. Com canções autorais, o EP retoma a essência criativa que marcou o álbum "N9ve” — o último em que Ana Carolina assinou todas as faixas ao lado de seus parceiros. Em "Ainda Já", a artista inicia uma nova fase ao lado de nomes contemporâneos da música, como Umberto Tavares, Jefferson Júnior, Ariel Donato, Carol Marcílio, Pedro Breder, Tiê Castro e Juliano Valle. Ao mesmo tempo, revisita e celebra parcerias consagradas ao longo de seus 25 anos de carreira com compositores como Bruno Caliman, Antonio Villeroy e Edu Krieger. O trabalho é produzido pela própria Ana Carolina (que também assina a direção artística) e Iuri Rio Branco.

“Com esse EP quero abrir novas portas sem me esquecer de onde vim. Isso se construiu graças a um trabalho autoral, em que me permito experimentar o inédito ao lado de parceiros com quem nunca havia cruzado acordes, abrindo janelas para outros olhares e sonoridades. Ao mesmo tempo, reverencio os encontros que, ao longo de 25 anos, me deram canções que se tornaram parte da minha história. Este trabalho é a ponte entre o que tenho sido e o que escolho ser de agora em diante”, reflete Ana Carolina.

“Ainda Já” chega em breve a todas plataformas digitais, e novas músicas autorais também estão previstas para serem lançadas nos próximos meses.

Ao vivo - Na sequência do lançamento do inédito “Ainda Já”, Ana Carolina apresenta mais uma novidade: a turnê “25 Anas", dirigida por Jorge Fajalla (do sucesso “Ana Canta Cássia") e produzida pela Global Music, que estreia em julho e percorrerá todo o país. A proposta do espetáculo ganha forma na fusão simbólica de versos de dois de seus clássicos: “O tempo faz tudo valer a pena e nem o erro é desperdício”, de “O Avesso dos Ponteiros”, e “Se precisar de alguma coisa / vá lá no meu armazém / Tem de tudo, quase tudo tem”, de “Armazém”. Juntas, essas frases ecoam a essência da nova produção — uma celebração da carreira plural e multifacetada da artista. No show, assim como em toda sua trajetória, cabem harmoniosamente 25 (ou talvez mais) Anas, seja aquela dos grandes sucessos, das mais variadas sonoridades e, claro, do olhar atento sobre seu tempo e seu futuro.

Dividido teatralmente em cinco atos não cronológicos — “A História”, “A Paixão”, “A Memória”, “O Reencontro” e “A Celebração”, o show é permeado por grandes sucessos, elementos cênicos e projeções em LED que ajudam a contar, de forma quase cinematográfica, as eras vividas pela cantora. É também nesse “armazém” simbólico que o público terá acesso, em primeira mão, às faixas inéditas do EP Ainda Já, que serão apresentadas ao vivo pela primeira vez. “O tempo é a razão disso tudo. Revisitar meus 25 anos de carreira é essencial neste show, mas quero também que o público viaje comigo para o agora e para o que ainda está por vir. Essas novas canções refletem meu presente e antecipam os caminhos que pretendo trilhar nos próximos anos”, explica Ana Carolina.

A estreia nacional de “25 Anas” será no Rio de Janeiro, a turnê segue ainda por diversas outras cidades e, nas próximas semanas, outras datas serão adicionadas a seu calendário

Sobre Ana Carolina - Cantora, compositora, arranjadora, produtora, instrumentista, musicista e artista plástica, Ana Carolina lançou seu primeiro álbum homônimo em 1999. Ao longo de 25 anos de carreira, construiu uma trajetória sólida na música brasileira, com 13 álbuns lançados — entre estúdio e ao vivo —, oito DVDs ou registros audiovisuais, e mais de cinco milhões de discos vendidos. Entre suas conquistas, estão três discos de ouro, dois de platina, um de platina duplo e um de diamante.

Ao longo dos anos, Ana recebeu importantes reconhecimentos, incluindo oito Prêmios Multishow de Música Brasileira, três Troféus Imprensa, um Prêmio TIM de Música e duas indicações ao Grammy Latino. Seu primeiro grande sucesso, “Garganta”, alavancou o álbum de estreia e abriu caminho para uma carreira marcada por cerca de 30 singles nas paradas nacionais — 26 deles presentes em trilhas de novelas.

Reconhecida também por sua força como compositora, Ana Carolina teve canções gravadas por grandes nomes como Maria Bethânia, Gal Costa, John Legend, Esperanza Spalding, Mart’nália, Zizi e Luiza Possi, Pedro Camargo Mariano, Preta Gil, entre outros. Acumula ainda duetos memoráveis com artistas como John Legend — com quem gravou “Entreolhares (The Way You're Looking at Me)”, que liderou a Billboard Hot Songs (Rio de Janeiro) em 2009 —, Tony Bennett, em “The Very Thought of You”, presente no álbum Viva Duets, além de parcerias com Gilberto Gil, Maria Bethânia, Chico Buarque, Seu Jorge, Maria Gadú, Luiz Melodia e Guinga.

Antes do lançamento de "Ainda Já”, seu novo EP com faixas inéditas e autorais, Ana Carolina percorreu o Brasil e outros países com a aclamada turnê "Ana Canta Cássia – Estranho Seria se Eu Não Me Apaixonasse por Você” (2023–2024), uma homenagem à Cássia Eller. O espetáculo foi assistido por mais de 400 mil pessoas e deu origem a dois EPs com registros ao vivo das principais canções do projeto.

Com cerca de 11,5 milhões de seguidores nas redes sociais, Ana Carolina segue como uma das artistas mais relevantes da música brasileira — uma voz potente e sensível, cuja arte continua a se expandir e emocionar o público.

·Álbuns:

Ana Carolina (1999/ Álbum de Estúdio)

Ana Rita Joana Iracema e Carolina (2001/ Álbum de Estúdio)

Estampado (2003/ Álbum de Estúdio)

Ana & Jorge (2005/ Álbum Ao Vivo)

Dois Quartos (2006/ Álbum de Estúdio)

Multishow Ao Vivo: Dois Quartos (2008/ Álbum Ao Vivo)

N9ve (2009/ Álbum de Estúdio/ Sony Music)

Multishow Ao Vivo: Ana Car9lina + Um (2009/ Álbum Ao Vivo)

Ensaio de Cores (2011/ Álbum Ao Vivo)

#AC (2013/ Álbum de Estúdio)

#AC Ao Vivo (2015/ Álbum Ao Vivo)

Fogueira em Alto Mar (2019/ Álbum de Estúdio)

Ana Canta Cássia (2024-25/ Álbum Ao Vivo)

·DVDs ou Registro audiovisual:

Estampado (2003/ DVD)

Estampado – Um Instante que Nunca Pára (2004/ DVD)

Ana & Jorge (2005/ DVD Ao Vivo)

Multishow Ao Vivo: Dois Quartos (2008/ DVD Ao Vivo)

Multishow Ao Vivo: Ana Car9lina + Um (2009/ DVD Ao Vivo)

Ensaio de Cores (2011/ DVD Ao Vivo)

#AC Ao Vivo (2015/ DVD Ao Vivo)

Ana Canta Cássia (2024-25/ Registro Audiovisual)

Ana Carolina

Apresentação no dia 12 de julho

Show às 21h30

Abertura dos portões: 19h30

QUALISTAGE

AV Ayrton Senna, 3000 - VIA PARQUE SHOPPING

Classificação: 18 anos. Menores de 18 anos, apenas acompanhados dos responsáveis legais

A partir de R$ 80,00

Venda: https://qualistage.com. br/ana-carolina

Ou na Bilheteria Oficial: Shopping Via Parque - Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, RJ –

De Segunda a Sábado das 11h às 20h / Domingo e Feriados das 13h às 20h

Em dias de shows o horário de atendimento sofre alterações. Confira a programação do local.

Capacidade da casa: 9 mil em pé / 3.500 sentados

Acessibilidade