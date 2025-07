Ana Castela anuncia gravação de DVD na Festa do Peão de Barretos 2025 Nomeada embaixadora desta edição, a cantora confirmou a filmagem de “Minha Herança - Rodeio” para o dia 28 de agosto Cartão de Visita|Do R7 16/07/2025 - 10h57 (Atualizado em 16/07/2025 - 10h57 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

A Boiadeira vai deixar sua marca na maior arena country do país! Embaixadora dos 70 anos da Festa do Peão de Barretos, Ana Castela anunciou oficialmente nesta segunda-feira (14), por meio das redes sociais, a gravação de seu novo projeto audiovisual: “Minha Herança – Rodeio”.

O registro será feito no dia 28 de agosto, no palco principal da festa, e promete ser um dos momentos mais aguardados da programação. Participações especiais devem ser reveladas em breve, aumentando ainda mais a expectativa dos fãs que, claro, ficaram eufóricos com a novidade.

“O Barretão faz parte da minha vida, já tive a honra de me apresentar lá e sempre foi marcante. Agora, com o título de embaixadora, nada mais justo do que coroar esse momento com um projeto audiovisual inesquecível. Vai ser uma gravação maravilhosa, num lugar que faz parte da minha história e tudo o que eu carrego na música”, compartilha a Boiadeira.

“Minha Herança – Rodeio” é o sucessor do álbum “Minha Herança”, gravado em abril de 2024 em Londrina. Com 13 faixas, o projeto trouxe canções inéditas e homenagens às músicas que marcaram a infância da artista, além de parcerias com grandes nomes do sertanejo como Léo & Raphael, Eduardo Costa, Gino & Geno, Gian & Giovani, Rionegro & Solimões, Paula Fernandes, Trio Parada Dura, Matogrosso & Mathias e Jayne. A faixa-título, “Minha Herança”, emocionou o público ao contar a história de Ana e exaltar suas raízes, com a presença de seus pais e avós no palco. O trabalho já soma mais de 200 milhões de streams.

Com a força de um fenômeno popular e o prestígio de ser a embaixadora oficial desta edição da Festa do Peão de Barretos, Ana Castela agora se prepara para eternizar mais um capítulo de sua trajetória, dessa vez, diante de uma multidão apaixonada.