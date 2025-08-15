Ana Laura Lopes leva a turnê “Meu Endereço” a Curitiba e Belo Horizonte Turnê leva aos palcos o repertório do álbum de estreia da artista, “Meu endereço”, que já conta com milhares de plays nos apps de música... Cartão de Visita|Do R7 15/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h58 ) twitter

Turnê leva aos palcos o repertório do álbum de estreia da artista, “Meu endereço”, que já conta com milhares de plays nos apps de música

Depois de abrir sua primeira turnê nacional com um espetáculo inesquecível e ingressos esgotados no Teatro Bradesco, em São Paulo, a cantora e compositora Ana Laura Lopes se prepara para escrever novos capítulos dessa jornada. As próximas paradas da turnê “Meu Endereço” já têm data marcada: 26 de outubro, em Curitiba (Ópera de Arame), e 08 de novembro, em Belo Horizonte (Teatro Bfly Minascentro), duas cidades que, além de figurarem no mapa da tour, têm significado pessoal para a artista.

A estreia, realizada em 10 de julho, já mostrou a força do projeto: público vibrante, atmosfera emocionante e um espetáculo pensado nos mínimos detalhes. “Eu acredito que estar em cima do palco é a consequência que todo artista espera pelo seu trabalho, com a sua arte, a sua música. Foi uma experiência única estar naquele palco, com aquele teatro lotado em São Paulo, e muito transformador. Eu saí de lá uma pessoa diferente e muito mais madura musicalmente, com certeza. Todos os novos trabalhos que eu tenho feito ultimamente são pensados para o palco, desde que tive essa experiência. E eu tenho certeza que cada vez mais isso vai aflorar dentro de mim, conforme a turnê vai crescendo”, conta Ana Laura.

Inspirado nas canções do seu álbum de estreia, que já conquistou milhares de ouvintes nos apps de música, o show “Meu Endereço” transcende a ideia de apresentação musical para se tornar uma experiência imersiva. No palco, Ana Laura entrega coreografias marcantes, momentos de pura emoção e uma conexão direta com a plateia. Cada música é carregada de significado, cada gesto e cada pausa são pensados para fazer o público se sentir parte de algo único.

Para a cantora, essa nova etapa da turnê será ainda mais especial. “Curitiba e Belo Horizonte são duas cidades muito importantes para mim. Curitiba é onde moro há um ano e meio, onde está o meu trabalho, os meus amigos, minha vida hoje. E BH é onde está o meu coração, onde cresci e onde está minha família. Vai ser muito especial abrir mais uma fase da turnê nesses lugares que carregam um peso emocional tão grande. Eu tenho certeza que vão ser dois shows inesquecíveis e meu coração vai estar cheio de alegria, com pessoas que eu amo na plateia e fãs que torcem tanto por mim”, afirma.

Em Curitiba, a emoção se multiplica: a apresentação será na icônica Ópera de Arame, cartão-postal da cidade e um dos palcos mais desejados do Brasil. “Desde que pisei em Curitiba, na primeira semana que me mudei, visitei a Ópera e sonhei com o dia em que eu estaria num lugar como aquele. Saber que estou prestes a fazer um show solo lá é muito gratificante mesmo”, celebra a artista.

Com uma trajetória marcada por sucessos como “Fantasma”, fenômeno viral que ultrapassou 45 milhões de streams, figurou por mais de 60 dias no Top 50 do Spotify Brasil e, segundo dados da Pró-Música, foi uma das 30 músicas mais tocadas no país no primeiro semestre deste ano, Ana Laura Lopes consolida sua presença como um dos nomes mais vibrantes da nova cena pop nacional. A turnê “Meu Endereço” é, para ela, a realização de um sonho, mas também um marco de amadurecimento artístico e pessoal. E essa história está só começando: novas cidades serão anunciadas em breve, ampliando o mapa dessa viagem musical que já nasceu histórica.

Serviço:

Ana Laura Lopes - Turnê “Meu endereço”

CURITIBA

Data: 26 de outubro

Abertura da casa: 17h30

Início do show: 18h30

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava 970)

Ingressos: Ingressos a partir de R$ 90,00

Vendas: Garanta o seu aqui!

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Mais informações: https://analauralopes.com.br/

BELO HORIZONTE

Data: 08 de novembro

Horário: 20h

Local: Teatro BeFly Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785)

Ingressos: Ingressos a partir de R$ 90,00

Vendas: Garanta o seu aqui!

Classificação: Livre. Menores de 14 anos, somente poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis e crianças até 24 meses de idade que ficarem no colo dos pais, não pagam.

Mais informações: https://analauralopes.com.br/

Sobre Ana Laura Lopes:

Responsável por diversos singles de sucesso nos últimos anos, a cantora e compositora mineira Ana Laura Lopes tem a carreira marcada por letras divertidas sobre relacionamentos, inspiradas em histórias reais e direcionadas ao público da Geração Z, refletindo a sua personalidade leve, carismática e cheia de energia.

Com um forte engajamento e conteúdos viralizados, ela acumula mais de 4,5 milhões de seguidores nas redes sociais, em que divulga sua música e arte, e já aparece em playlists e Tik Toks de todo o Brasil.

O crescimento da carreira da cantora nas plataformas digitais é explosivo. Em agosto de 2024 lançou a música "Fantasma", faixa que se tornou um fenômeno viral de forma completamente orgânica, acumulando mais de 15 milhões de plays e ultrapassando a marca impressionante de 45 milhões de streamings.

O sucesso foi ampliado quando João Gomes lançou a versão vaqueiro do single, impulsionando ainda mais a faixa.

Recentemente a artista conquistou o Top 6 Brasil com a versão MTG do mesmo single. A faixa entrou no ranking dia 31 de dezembro, onde permaneceu por mais de uma semana no Top 10 e seguiu no Top 50 por mais de 60 dias.