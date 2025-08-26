Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre circulam pelo Brasil com o espetáculo Três Mulheres Altas
As atrizes estrelam a montagem que acumula indicações a prêmios e já foi assistida por mais de 70 mil espectadores. Dirigida por Fernando Philbert, a peça — que rendeu o Prêmio Pulitzer ao autor — traz uma comédia mordaz que reflete sobre a passagem do tempo por meio de um acerto de contas entre três gerações
Escrita por Edward Albee no início da década de 1990, Três Mulheres Altas rapidamente conquistou o status de clássico contemporâneo. A peça, marcada pelo humor mordaz e pela ironia que consagraram o autor, recebeu o Prêmio Pulitzer e ganhou montagens em diversos países, tornando-se uma das obras mais importantes da carreira de Albee.
A montagem dirigida por Fernando Philbert circula por diferentes regiões do país. No roteiro estão Recife, Natal, São Luís, Fortaleza, Campo Grande, Brasília, Santos, Curitiba, Florianópolis e Ribeirão Preto, totalizando 21 apresentações em espaços culturais de referência. A programação acontece de 5 de setembro a 13 de dezembro de 2025 e está detalhada na página do Instagram da peça: @tresmulheresaltas.
No elenco, Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre interpretam as personagens A, B e C- três mulheres em momentos distintos da vida; juventude, maturidade e velhice. Entre diálogos ácidos e situações permeadas de humor, a peça coloca em evidencia temas universais como sexo, casamento, desejos, pressões sociais, machismo, e sobretudo, a forma com que lidamos com a passagem do tempo.
Com tradução de Gustavo Pinheiro e produção da WB Entretenimento de Bruna Dornellas e Wesley Telles, o espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, através da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais.
FICHA TÉCNICA
Direção: Fernando Philbert
Com: Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre
Tradução: Gustavo Pinheiro
Direção de Produção: Bruna Dornellas e Wesley Telles
Produtora Executiva: Clarice Coelho
Gestão Administrativa: Deivid Andrade
Participação Especial: João Sena
Desenho de Luz: Vilmar Olos
Cenografia: Natália Lana
Trilha Sonora: Maíra Freitas
Figurino e Visagismo: Tiago Ribeiro
Assistência de Direção: João Sena
Fotos: Pino Gomes
Criação da Arte: Nós Comunicação
Vídeos: Stone Art Films
Cenógrafa Assistente: Marieta Spada
Assistente de Cenografia: Malu Guimarães
Cenotécnico: André Salles e equipe
Costura de Cenário: Nice Tramontin
Produção de Arte: Natália Lana
Efeitos Especiais: Mona Magalhães / Carlos Alberto Nunes
Costura: Ateliê das Meninas
Beleza: Cinthia Rocha
Peruqueira: Emi Sato
Assistentes de Beleza: Deborah Zisman e Blackjess
Técnico de Som: Erique Luna
Técnico de Luz: Bernardo Amorim
Diretor de Palco: Lucia Martiusso
Camareira: Silvia Oliveira
Assistente de interpretação: Narjara Turetta
Assessoria de Imprensa: Pombo Correio
Motion Design: JL Studio
Marketing Digital: Válvula Marketing
Designer Gráfico: Alana Karralrey, Jhon Lucas Paes e Natalia Farias
Gestão de Comunicação: Ismara Cardoso
Estagiária de Comunicação: Emily Dias
Coordenação Administrativa: Vianapole Arte e Comunicação
Assistente de Produção: Guilherme Balestrero
Estagiário de Produção: Kayo Davi
Assessoria Jurídica: Maia, Benincá & Miranda Advocacia
Assessoria Contábil ES: Gavacon Contabilidade
Assessoria Contábil SP: Real Time Contabilidade
Apresentado por: Ministério da Cultura e Bradesco Seguros
Produção: WB Produções
Realização: WB Entretenimento
