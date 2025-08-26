Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre circulam pelo Brasil com o espetáculo Três Mulheres Altas As atrizes estrelam a montagem que acumula indicações a prêmios e já foi assistida por mais de 70 mil espectadores. Dirigida por Fernando... Cartão de Visita|Do R7 26/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As atrizes estrelam a montagem que acumula indicações a prêmios e já foi assistida por mais de 70 mil espectadores. Dirigida por Fernando Philbert, a peça — que rendeu o Prêmio Pulitzer ao autor — traz uma comédia mordaz que reflete sobre a passagem do tempo por meio de um acerto de contas entre três gerações

Cartão de Visita - Entretenimento

Escrita por Edward Albee no início da década de 1990, Três Mulheres Altas rapidamente conquistou o status de clássico contemporâneo. A peça, marcada pelo humor mordaz e pela ironia que consagraram o autor, recebeu o Prêmio Pulitzer e ganhou montagens em diversos países, tornando-se uma das obras mais importantes da carreira de Albee.

A montagem dirigida por Fernando Philbert circula por diferentes regiões do país. No roteiro estão Recife, Natal, São Luís, Fortaleza, Campo Grande, Brasília, Santos, Curitiba, Florianópolis e Ribeirão Preto, totalizando 21 apresentações em espaços culturais de referência. A programação acontece de 5 de setembro a 13 de dezembro de 2025 e está detalhada na página do Instagram da peça: @tresmulheresaltas.

No elenco, Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre interpretam as personagens A, B e C- três mulheres em momentos distintos da vida; juventude, maturidade e velhice. Entre diálogos ácidos e situações permeadas de humor, a peça coloca em evidencia temas universais como sexo, casamento, desejos, pressões sociais, machismo, e sobretudo, a forma com que lidamos com a passagem do tempo.

‌



Com tradução de Gustavo Pinheiro e produção da WB Entretenimento de Bruna Dornellas e Wesley Telles, o espetáculo é apresentado pelo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros, através da Lei Rouanet - Incentivo a Projetos Culturais.

FICHA TÉCNICA

‌



Direção: Fernando Philbert

Com: Ana Rosa, Helena Ranaldi e Fernanda Nobre

‌



Tradução: Gustavo Pinheiro

Direção de Produção: Bruna Dornellas e Wesley Telles

Produtora Executiva: Clarice Coelho

Gestão Administrativa: Deivid Andrade

Participação Especial: João Sena

Desenho de Luz: Vilmar Olos

Cenografia: Natália Lana

Trilha Sonora: Maíra Freitas

Figurino e Visagismo: Tiago Ribeiro

Assistência de Direção: João Sena

Fotos: Pino Gomes

Criação da Arte: Nós Comunicação

Vídeos: Stone Art Films

Cenógrafa Assistente: Marieta Spada

Assistente de Cenografia: Malu Guimarães

Cenotécnico: André Salles e equipe

Costura de Cenário: Nice Tramontin

Produção de Arte: Natália Lana

Efeitos Especiais: Mona Magalhães / Carlos Alberto Nunes

Costura: Ateliê das Meninas

Beleza: Cinthia Rocha

Peruqueira: Emi Sato

Assistentes de Beleza: Deborah Zisman e Blackjess

Técnico de Som: Erique Luna

Técnico de Luz: Bernardo Amorim

Diretor de Palco: Lucia Martiusso

Camareira: Silvia Oliveira

Assistente de interpretação: Narjara Turetta

Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Motion Design: JL Studio

Marketing Digital: Válvula Marketing

Designer Gráfico: Alana Karralrey, Jhon Lucas Paes e Natalia Farias

Gestão de Comunicação: Ismara Cardoso

Estagiária de Comunicação: Emily Dias

Coordenação Administrativa: Vianapole Arte e Comunicação

Assistente de Produção: Guilherme Balestrero

Estagiário de Produção: Kayo Davi

Assessoria Jurídica: Maia, Benincá & Miranda Advocacia

Assessoria Contábil ES: Gavacon Contabilidade

Assessoria Contábil SP: Real Time Contabilidade

Apresentado por: Ministério da Cultura e Bradesco Seguros

Produção: WB Produções

Realização: WB Entretenimento