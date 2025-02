Andar recebe em março Epifanias Noturnas: o Show, de Manuela Pereira, na Mostra Segundas de Solo Iniciativa convida artistas renomados ou iniciantes para apresentar seus solos nesse centro cultural na Santa Cecília Cartão de Visita|Do R7 24/02/2025 - 17h46 (Atualizado em 24/02/2025 - 17h46 ) twitter

Talentosos artistas de diferentes gerações mostram ao público seus trabalhos no projeto “Segundas de Solo”, criado pelo espaço cultural ºAndar, localizado na Santa Cecília. E a próxima convidada é Manuela Pereira com a divertida Epifanias Noturnas: o Show, que tem apresentações de 10 a 31 de março, às segundas-feiras, às 20h.

Com direção de Helena Fraga, Epifanias Noturnas: o Show nasceu do próprio perfil de Manuela Pereira no Instagram, no qual a artista narra aspectos da sua vida e propõe reflexões sobre temas inusitados de um jeito divertido e leve.

O solo trata-se da jornada musical e cômica de uma jovem à beira dos 30 anos, com todas as suas crises existenciais. Tentando responder aos questionamentos feitos por seu psicanalista, ela mergulha em seu passado, começando por uma adolescência melodramática e navegando pelos desafios da transição para a vida adulta e do ingresso no competitivo mercado artístico.

O público pode esperar por uma noite de muito riso, música e reflexões, trazidas por essa espécie de blogueira da vida real.

Sobre o Segundas de Solo

Em todo semestre, o espaço ºAndar apresenta quatro trabalhos de artistas renomados e iniciantes, sempre às segundas-feiras, às 20h. Os espetáculos são selecionados pela equipe artística do ºAndar e abrangem diversos gêneros.

Cada solo fica em cartaz durante um mês, o que proporciona uma variedade de opções para o público. O projeto é realizado de forma independente, sem aporte financeiro, e conta com a parceria dos artistas que se apresentam e do espaço ºAndar. Essa iniciativa demonstra o compromisso do espaço cultural em fomentar a produção artística e oferecer opções culturais.

Sobre º Andar

Localizado na Rua Gabriel dos Santos, pertinho do metrô, ali entre Higienópolis e Santa Cecília, no segundo pavimento no mesmo prédio da UNISA, ºANDAR é um espaço dedicado à troca artística, intelectual e cultural.

A programação da casa conta com workshops, projetos de inovação e empreendedorismo, laboratórios artísticos, exploração de novas linguagens e palestras, que visam aperfeiçoamento e expansão do conhecimento artístico e cultural, para todos que buscam ampliar seu potencial humano.

Cada um dos espaços é direcionado para uma atividade, mas em todos, nosso foco é trazer o aprendizado através da prática e troca intelectual.

Você pode conferir a agenda completa no site do espaço: www.oandar.com

Serviço

Segundas de Solo

Epifanias Noturnas: o show

Sinopse: "Epifanias Noturnas: o show" é uma jornada musical e cômica que mergulha nas reflexões de uma jovem atriz à beira dos 30 anos. A personagem enfrenta uma questão existencial proposta por seu psicanalista. Em busca de respostas, ela mergulha em seu passado, começando por uma adolescência melodramática e navegando pelos desafios da transição para a vida adulta e do ingresso no competitivo mercado artístico. Prepare-se para uma noite de risos, reflexões e muita música com "Epifanias Noturnas: o show".

Ficha técnica:

Dramaturgia e atuação: Manuela Pereira

Direção e supervisão de dramaturgia: Helena Fraga

Desenho de luz e operação: Dener Moreira

Operação de som: Felipe Aidar

Trilha sonora e Arranjos: Luca Colferai

Figurino: Bebs Melo

Cenário: Renan Ramiro

Quando: 10 a 31 de março, às segundas-feiras, às 20h

Ingressos: R$30, R$40 ou R$60*

*O projeto não conta com nenhum patrocínio ou edital, por isso, a Bilheteria tem três sugestões de valores para os ingressos e você pode escolher a categoria de acordo com seu bolso.

Vendas online em https://www.sympla.com.br/ produtor/segundasdesolo

Classificação: 14 anos

Duração: 60 minutos

Capacidade: 50 lugares

ºAndar - Rua Dr. Gabriel dos Santos, 30, Santa Cecília (ao lado da estação de metrô Marechal Deodoro - linha vermelha), São Paulo/SP

Telefone: (11) 3666-6138

Acessibilidade: ºAndar está localizado no segundo piso de um edifício que só possui escadas para acesso. Comprometidos em garantir a entrada de todos, solicitamos que as pessoas com mobilidade reduzida entrem em contato conosco informando o dia do seu ingresso para podermos realizar os ajustes necessários e garantir acesso ao espetáculo.

Próximas atrações da Mostra Segundas de Solo:

7 a 28/4 - 21 Passos para MdEa, com texto e direção de Marcelo Lazzaratto

5 a 26/5 - Joana das Mulheres que Habitam em Mim, com texto e direção de Ana Cristina Freitas

2 a 30/6 - O Andante , com texto de Elias Andreato e direção de Eduardo Guimarães