André Rossi estreia primeiro show solo na Casa Rockambole, em São Paulo Com formato que une a energia do Rock n' Roll a momentos de profunda vulnerabilidade, o evento marca o início da turnê de seu aguardado... Cartão de Visita|Do R7 15/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h57 )

Com formato que une a energia do Rock n' Roll a momentos de profunda vulnerabilidade, o evento marca o início da turnê de seu aguardado futuro disco de estreia "Errado É Não Correr O Risco"

Cartão de Visita - Entretenimento

O músico André Rossi, agenciado pela BASE.CO, está prestes a subir ao palco da Casa Rockambole, em São Paulo, para realizar o primeiro show solo oficial e aberto, que marca o início da turnê de seu aguardado disco de estreia “Errado É Não Correr O Risco”. O evento, que acontece no dia 17 de julho, em Pinheiros, e também conta com a banda Refúgio e o cantor Joni como atrações da noite, promete um momento de imersão e intensidade, conectando diferentes vertentes da cena independente.

Para Rossi, o evento é como um "ritual de passagem". Pela primeira vez, o artista traz as músicas de seu futuro álbum “Errado É Não Correr O Risco”, para o palco da maneira que sempre idealizou: com banda completa, um conceito visual cuidadosamente elaborado e uma entrega visceral do que o projeto representa.

O repertório abordará as dualidades e lutas internas do artista, explorando temas como a relação com a cidade, a fé, a fuga e o enfrentamento. A estética será "Rock n' Roll puro", com a energia de uma banda de garagem combinada com momentos de profunda vulnerabilidade. "Quem colar vai entender", garante Rossi.

‌



Os preparativos para o evento têm sido intensos e viscerais. "A gente tá cuidando de cada detalhe: som, luz, visual…", revela o músico, destacando o apoio de uma equipe engajada que "acredita nesse corre e está botando a alma junto comigo". Os ensaios têm sido pesados, visando afinar cada elemento para que o show seja um momento único.

O palco para o artista é o lugar onde "tudo ganha forma", onde o que ele escreve no escuro encontra a luz. É o espaço de sua libertação, confronto e reconhecimento, onde se sente "mais inteiro" e "existe sem pedir permissão".

‌



O público pode esperar um show intenso, honesto e verdadeiro. Será a primeira vez que algumas faixas do disco “Errado É Não Correr O Risco” serão apresentadas ao vivo, em versões ainda mais cruas e viscerais. Rossi promete: "barulho, suor, entrega e claro, algumas surpresas também".

Sobre as expectativas para este dia, ele conta: “Estou ansioso, mas em um estado de presença total. Minha expectativa é me sentir vivo ali, com a galera, trocando energia de verdade. Quero que seja um divisor de águas não só pra mim, mas pra quem está acompanhando essa caminhada desde o começo”.

‌



Serviço:

André Rossi

Data: 17 de julho de 2025

Local: Casa Rockambole

Endereço: Rockambole, R. Belmiro Braga, 119 - Pinheiros, São Paulo

Abertura da casa: 20h

Horário do show: 23:10

Classificação Indicativa: 16 anos

Ingressos: https://meaple.com.br/ rockambole/refugio-andre- rossi-joni

Sobre André Rossi:

Desde que se entende por gente, André Rossi já estava ligado à música. Cantor, compositor e multi-instrumentista autodidata, cresceu cercado de som por todos os lados - o bisavô, o avô e o pai também foram músicos. Nascido em Muzambinho, no sul de Minas Gerais, uma cidade cercada de natureza, mas calma demais para quem nasceu com energia de palco, compôs sua primeira música aos 13 anos e nunca mais parou.

Aos 16, saiu de casa em busca de movimento. Passou por Brasília, Ribeirão Preto e Campinas, mas sempre soube que o destino final era São Paulo. É ali que encontra a intensidade que combina com sua arte, e onde dá início à fase mais madura da carreira.

Com uma sonoridade que mistura o que viveu com o que ainda quer dizer, André flerta com o hip hop e o rock, sem medo de se jogar no novo. Sua música é marcada por beats sujos, guitarras marcantes, elementos orgânicos e linhas melódicas que grudam. As letras são diretas, urbanas, emocionais e cheias de camadas, feitas para cutucar, provocar e contar histórias com lirismo e energia.

Entre suas influências estão Blink-182, Deftones, Charlie Brown Jr., Rage Against the Machine e Jack Kays. Mas também se inspira, e muito, nos parceiros de estrada que compartilham o corre e a criação: Dupoint, Navala e Banana Kush.

Durante sete anos, integrou uma banda que rodou mais de 25 cidades do sudeste. Já em carreira solo, dividiu palco com nomes como Marcelo D2, Gilberto Gil e Gorillaz, no Festival MITA. Seu trabalho de maior destaque até agora é a faixa “Só de Pensar”, em colaboração com Jean Tassy, que já ultrapassou os 300 mil plays nas plataformas digitais.

Atualmente, André vive o momento mais simbólico da sua trajetória: está produzindo seu primeiro disco autoral, “Errado é Não Correr o Risco”, com 11 faixas inéditas e colaborações com bandas e produtores que admira profundamente. O projeto marca também sua entrada oficial no casting da BASE.CO, produtora e selo reconhecido por desenvolver artistas com autenticidade e visão de futuro.