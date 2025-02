Anguilla terá nova marina com hotel de luxo e clube de iates de alto padrão O Grupo SF, uma empresa internacional líder em construção e desenvolvimento de marinas, com sede na Suécia, anunciou o início das obras... Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 17h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 17h06 ) twitter

O Grupo SF, uma empresa internacional líder em construção e desenvolvimento de marinas, com sede na Suécia, anunciou o início das obras de escavação da Marina de Porto Nimara, um destino marítimo que promete redefinir o cenário econômico e turístico de Anguilla.

O Porto Nimara é um desenvolvimento náutico abrangente, estrategicamente localizado entre o Belmond Cap Juluca e o Altamer Resort. O projeto oferece 118 vagas para embarcações de até 80 metros, um hotel de luxo com 62 quartos, e 18 acomodações de frente para a praia. Sua localização privilegiada, a apenas 48km de Gustávia, em St. Barths, e a 20km do aeroporto internacional de St. Maarten, garante acessibilidade sem igual para viajantes internacionais e proprietários de iates.

Desenvolvido em parceria com a TEI Inc., um grupo de desenvolvimento com sede em Nova York, de propriedade de Francis Greenburger, e com a Antillean Development LLC, uma desenvolvedora de Anguilla sob a liderança de George A. Fraser, o projeto tem como objetivo impulsionar o crescimento sustentável. David Mizrahi, sócio-gerente do desenvolvimento e CEO da SF Investments, destaca: "Nosso objetivo é criar um destino marítimo de classe mundial que não só respeite a beleza natural de Anguilla, mas também impulsione a ilha para uma nova era de oportunidades econômicas."

O projeto deve gerar 200 empregos diretos e criar aproximadamente 500 empregos indiretos em setores como hospitalidade, marítimo, varejo e serviços de apoio, atraindo investimentos internacionais significativos.

Construído pela Consigli em parceria com a SF Marina, o Porto Nimara contará com um clube de iates de alto padrão, avançados serviços de alfândega e imigração, um calçadão à beira-mar, sofisticados sistemas de segurança e serviços completos de manutenção.

A SF Marina integrou princípios de design sustentável para garantir que o projeto harmonize com o ecossistema marinho de Anguilla, incorporando medidas avançadas de proteção ambiental.

O Porto Nimara representa um projeto visionário que promete transformar o cenário marítimo de Anguilla e estabelecer um novo padrão para destinos de luxo no Caribe.

Expansão no aeroporto de Anguilla

Complementando o desenvolvimento da marina, o aeroporto de Anguilla passará por uma expansão significativa, incluindo a extensão da pista para 2.400 metros, permitindo a operação de jatos privados de qualquer porte, além de aviões comerciais, viabilizando voos diretos de destinos principais dos EUA, e a construção de um terminal VIP FBO (terminal de base fixa que oferece serviços VIP para passageiros de jatos particulares) de classe mundial.

Para mais informações sobre Anguilla, confira a publicação, em inglês, do Anguilla Tourist Board Uniquely Anguilla. Visite o site oficial: www.IvisitAnguilla.com. E siga-nos no Instagram: @VisiteAnguilla. Hashtag: #MyAnguilla.