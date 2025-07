Animal Collective compartilha a nova canção “Buddies On the Blackboard” Animal Collective compartilha sua nova faixa “Buddies On the Blackboard” Cartão de Visita|Do R7 30/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 30/07/2025 - 09h17 ) twitter

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute, aqui.

Animal Collective compartilha sua nova faixa “Buddies On the Blackboard”. A música é o Lado B do compacto em edição limitada “Love On the Big Screen”, que será lançado nesta sexta-feira via Domino. Ambas as faixas foram produzidas por Avey Tare e Adam McDaniel, gravadas e mixadas por McDaniel em seu Drop of Sun Studios, em Asheville, Carolina do Norte, e masterizadas por Dave Cooley. O lançamento digital de hoje de “Buddies On the Blackboard” chega acompanhado de um visualizer criado por Abby Portner.

Ouça “Love On the Big Screen” AQUI e faça a pré-venda do compacto “Love On the Big Screen” b/w “Buddies On the Blackboard” AQUI.

