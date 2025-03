Aniversário de Renato Russo: Ecad divulga levantamento das suas músicas mais tocadas Artista completaria 65 anos nesta quinta-feira Cartão de Visita|Do R7 27/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h26 ) twitter

O cantor e compositor Renato Russo completaria 65 anos nesta quinta-feira, dia 27. Considerado um dos maiores poetas da música brasileira, seu legado continua vivo através de letras que marcaram gerações e ainda conquistam novos fãs.

Para celebrar essa data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) realizou um levantamento especial sobre a produção musical do artista. Ao longo de sua carreira, Renato Russo acumulou 157 obras e 327 fonogramas, incluindo clássicos que seguem inspirando diferentes gerações.

A canção "Tempo Perdido" se destaca como a mais executada nos últimos anos e como a obra mais regravada do artista, com 83 versões identificadas na base de dados do Ecad. Outros sucessos, como "Será" e "Pais e Filhos", que também contam com a autoria de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, figuram entre as mais tocadas e regravadas.

O levantamento abrange as execuções nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval, Festas Juninas e Shows.

Outro dado relevante é a participação de Dinho Ouro Preto, vocalista do Capital Inicial, como o principal intérprete de canções de Renato Russo, com 93 gravações registradas na base do Ecad.

O legado de Renato segue vivo por meio de suas gravações e da execução pública de suas interpretações. Como determina a Lei dos Direitos Autorais (9.610/98), os herdeiros da artista continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas músicas por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias).

O Ecad é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que centraliza a arrecadação e distribuição dos direitos autorais de execução pública no Brasil. Administrado por sete associações musicais (Abramus, Amar, Assim, Sbacem, Sicam, Socinpro e UBC), o Ecad representa os titulares de obras musicais e fonogramas, garantindo que os criadores e intérpretes sejam devidamente remunerados pelo uso de suas músicas.

Ranking das músicas de autoria do Renato Russo mais tocadas no Brasil nos últimos cinco anos, nos segmentos de Rádio, Sonorização Ambiental, Casas de Festa e Diversão

Posição Música Autores 1 Tempo perdido Renato Russo 2 Será Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 3 Pais e filhos Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 4 Quase sem querer Renato Rocha / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 5 Por enquanto Renato Russo 6 Eduardo e monica Renato Russo 7 Que pais e este Renato Russo 8 Musica urbana Flavio / André Pretorius / Felipe Lemos / Renato Russo 9 Eu sei Renato Russo 10 Ainda e cedo Ico Ouro Preto / Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos 11 Quando o sol bater na janela do teu quarto Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 12 Mais uma vez Flavio Venturini / Renato Russo 13 Monte castelo Renato Russo 14 Ha tempos Renato Russo / Marcelo Bonfá / Dado Villa-Lobos 15 Vento no litoral Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 16 Índios Renato Russo 17 Fatima Flavio / Renato Russo 18 O teatro dos vampiros Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 19 Faroeste caboclo Renato Russo 20 O mundo anda tao complicado Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos

Ranking das músicas de autoria do Renato Russo mais regravadas no Brasil nos últimos cinco anos

Posição Música Autores 1 Tempo perdido Renato Russo 2 Por enquanto Renato Russo 3 Será Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 4 Mais uma vez Flavio Venturini / Renato Russo 5 Pais e filhos Marcelo Bonfá / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 6 Eu sei Renato Russo 7 Que pais e este Renato Russo 8 Monte castelo Renato Russo 9 Quase sem querer Renato Rocha / Renato Russo / Dado Villa-Lobos 10 Fatima Flavio / Renato Russo