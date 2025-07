Anna Dalmei: a força criativa por trás das câmeras no audiovisual A atriz relata sua vivência como atriz e diretora e suas experiências em atuar dentro e fora do Brasil Cartão de Visita|Do R7 17/07/2025 - 12h57 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h57 ) twitter

Anna Dalmei, atriz, roteirista e diretora, é um talento versátil que ultrapassa fronteiras. Tendo realizado trabalhos no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e França, a artista coleciona prêmios internacionais, sendo reconhecida até em Cannes, com o prêmio Leão de Bronze. Entre os destaques de sua carreira estão o recém projetos “El Regreso de mi Esposo a la Grandeza", que inclusive foi gravada totalmente em espanhol, “The Cure” (“A Cura”), a série "Ostium" e o longa-metragem "Horrorscope", em que trabalhou como co-diretora ao lado de Marco Carlucci.

Sobre a faceta de diretora, Anna diz que, por sempre ter trabalhado no cinema independente, essa função foi um aprendizado gigantesco. “Meu professor, Thiago Carvalho, sempre disse a todos do Conservatório Internacional das Artes (CIA), onde me formei aqui no Brasil, que precisamos produzir para ser vistos. Ele também sempre diz que nós somos o mercado, e é verdade. A maior parte dos projetos que fiz parte foram próprios ou de amigos próximos, então eu conciliei sempre dessa forma: quando não posso estar no set atuando, estou no set trabalhando em outras funções. Meu negócio é estar no set ou no teatro, independente da posição no projeto”, afirma.

Anna comenta também sobre sua participação em “El Regreso de mi Esposo a la Grandeza" e como foi o processo em gravar uma série em outro idioma: “te dá também perspectiva de outras facetas suas que você, muitas vezes, nem conhecia! Eu amo poder explorar outras maneiras de me expressar, e como cada idioma tem sua particularidade e características, é sempre um presente ter esse tipo de oportunidade”, relata.

A atriz ainda conta que a experiência de gravar no Brasil é única por ter o elo da cultura e do sangue. Por ser uma mulher latina e brasileira, esses fatores influenciam como trabalha e vê as obras brasileiras de uma maneira geral, sob a perspectiva de ser brasileira. Já sobre atuar no exterior, Anna afirma que existe um estudo a mais. “Já que não possuo a vivência, tenho que fortalecer a pesquisa, o estudo e honrar de maneira verdadeira aquela sociedade em que estou inserida no projeto. É sempre um exercício muito interessante, e eu amo poder expandir o trabalho para outros lugares”, avalia.

Sobre seus próximos passos na carreira, a artista diz que está caminhando com alguns projetos dentro da produtora Valence Filmes, onde integra a equipe de Pesquisa e Desenvolvimento, idealizada por seu amigo e parceiro criativo Matheus Galdino. “Acredito que em breve terei novidades de projetos de atuação também!”, finaliza.

