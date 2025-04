Ao lado de MC Livinho e DJ Topo, Eric Land lança em versão forró do hit “MTG Na Imaginação" Faixa ficou disponível em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 10, à meia noite Cartão de Visita|Do R7 10/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 10/04/2025 - 17h25 ) twitter

Faixa ficou disponível em todas as plataformas de áudio nesta quinta-feira, 10, à meia noite

Após gerar grande expectativa com a gravação, Eric Land, MC Livinho e DJ Topo lançou oficialmente nesta quinta-feira, 10, a nova versão em forró do hit “MTG Na Imaginação”. Agora, repaginada com a identidade do forró, a faixa chega à meia noite em todas plataformas de áudio com uma sonoridade contagiante, unindo o ritmo nordestino ao funk em uma parceria inédita e cheia de estilo.

O lançamento vem acompanhado de um videoclipe que fica disponível também nesta quinta-feira às 19h. Muito colorido e energético, a filmagem ocorreu em São Paulo, destacando a conexão entre os artistas e a proposta dançante da faixa. Com direção de Felipe Pavan e produção executiva de Luan Rebequi, o clipe aposta em uma estética vibrante, com coreografias marcantes que traduzem a fusão entre os dois gêneros musicais.

“Essa música tem uma vibe especial. Trazer o MC Livinho para esse projeto foi incrível, ele deu um toque único que deixou tudo ainda mais envolvente. Estou muito feliz com o resultado e espero que o público sinta essa energia também”, compartilha Eric Land.

‌



A direção de fotografia, assinada por Caio Pavan e a assistência de câmera de TK Oliveira contribuíram para criar um ambiente visual impactante, com cenários dinâmicos e cheios de cor, que dão vida à batida pulsante da música. A coreografia, outro destaque do clipe, reforça a proposta animada do projeto e promete viralizar nas redes sociais.

Na Imaginação - Eric Land, MC Livinho

‌



Lançamento: 10 de abril de 2025

Compositores: DJ Topo / Mc Livinho

‌



Letra:

Num futuro perto

Quero atender sua chamada

Batendo a hora das agendas

Pro nosso fight se concretizar

Na imaginação já fiz coisas com você

Cê nem mensura o quanto foi bom

E a cada ação, mais virava seu fã

Conteúdo exclusivo, mostrando seu dom

Cê é apelação, não é à toa que é tão cobiçada

Qual é a boa? Me explica essa charada

Toma, toma catucada

Toma, toma catucada

Toma, toma catucada