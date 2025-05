AquaGlow retorna ao Aquatica Orlando com experiências inéditas e muito neon O evento noturno acontecerá de 16 de maio a 27 de setembro em datas selecionadas; Ingressos estão disponíveis nas agências de viagens... Cartão de Visita|Do R7 15/05/2025 - 14h24 (Atualizado em 15/05/2025 - 14h24 ) twitter

O evento noturno acontecerá de 16 de maio a 27 de setembro em datas selecionadas; Ingressos estão disponíveis nas agências de viagens do Brasil

Um dos eventos noturnos mais aguardados do verão norte-americano está de volta e mais impressionante do que nunca: o AquaGlow, no Aquatica Orlando, retorna com proposta renovada e repleta de novidades. Visitantes poderão viver uma experiência noturna única em um dos parques aquáticos mais reconhecidos da Flórida, agora com novas atrações, efeitos luminosos inéditos e entretenimento que promete agitar visitantes de todas as idades.

O evento, que requer um ingresso separado, acontece de 16 de maio a 27 de setembro em noites selecionadas e os visitantes poderão curtir as atrações do parque com menos filas e ainda aproveitar entretenimento temático exclusivo.

Entre os grandes destaques da edição deste ano está a estreia de Luminous Lane, uma surpreendente transformação do tradicional rio de correnteza do parque, agora iluminado com cores vibrantes e efeitos de luzes. Outra novidade imperdível é a Tassie’s Neon Twist, uma experiência sensorial com cores em movimento e trilha sonora empolgante, disponível exclusivamente durante o evento.

O parque inteiro será tomado por caminhos iluminados, cenários instagramáveis, sabores ousados e uma animada festa de espuma, agora ainda maior e melhor. Os visitantes terão acesso a refrigerantes de maneira ilimitada e a música embala toda a noite, garantindo uma atmosfera vibrante do início ao fim.

O AquaGlow acontece das 20h às 23h em datas selecionadas durante o verão americano e os ingressos estão disponíveis nas agências de viagens de todo o Brasil. Esta é uma oportunidade imperdível para brasileiros que planejam visitar Orlando e desejam incluir em seu roteiro uma experiência noturna cheia de energia.

Sobre Aquatica Orlando

Com uma paisagem vibrante, inspirada pelos Mares do Sul e repleta de toboáguas coloridos, o Aquatica Orlando promove diversão para todas as idades. O Aquatica Orlando foi eleito o Melhor Parque Aquático dos Estados Unidos pelos leitores da USA Today e apresenta mais de 50 atrações, entre toboáguas, rios de correnteza e mais de 7.800 m² de praias de areia branca. Os visitantes do parque podem se entreter com muita adrenalina ou descansar em uma de nossas praias ou piscinas enquanto se refrescam com um delicioso drinque. Duas grandes áreas próprias para a diversão das crianças fazem do Aquatica o local perfeito para um dia em família. O Aquatica Orlando oferece atrações exclusivas, que prometem diversão sem limites e aventuras na água.