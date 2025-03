Aqualand Resort promove experiência gastronômica com vinhos argentinos durante a Páscoa Nos dias 19 e 20 de abril, o Aqualand Resort, localizado em Salinas, no Pará, realizará um evento especial Cartão de Visita|Do R7 24/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h06 ) twitter

Nos dias 19 e 20 de abril, o Aqualand Resort, localizado em Salinas, no Pará, realizará um evento especial. A programação inclui uma degustação de carnes Zebu Premium, harmonizadas com vinhos da renomada vinícola argentina Catena Zapata. O evento, intitulado "Aqualand Experience: Vinhos & Carnes Selecionadas", ocorrerá no espaço Churras Rooftop, na Torre 2 do resort, e terá vagas limitadas a 50 participantes por dia.

A experiência gastronômica oferece aos participantes a oportunidade de degustar cortes de carne de origem sustentável, produzidos na Amazônia pela Central Evolução, acompanhados por vinhos selecionados da Catena Zapata. A vinícola argentina, reconhecida internacionalmente por sua excelência, é responsável por produzir vinhos de alta qualidade, como Cabernet Sauvignon, Malbec e Chardonnay, que se destacam por seu equilíbrio e potencial de guarda.

O valor por pessoa é de R$ 350, e as inscrições devem ser feitas com antecedência, devido ao número limitado de vagas. O evento é uma oportunidade para os visitantes desfrutarem de uma combinação única de sabores em um ambiente exclusivo.

O Aqualand Resort faz parte do maior complexo aquático do Norte do Brasil, o Aqualand Park, que conta com mais de 20 atrações e capacidade para receber até 5 mil pessoas por dia. O resort oferece 364 acomodações, além de uma estrutura completa com serviços de qualidade e uma variedade de restaurantes.

A Catena Zapata, fundada pela família Catena, é considerada uma das principais produtoras de vinhos da Argentina, com reconhecimento global por sua contribuição para a indústria vitivinícola. Em 2022, a vinícola recebeu o prêmio Lifetime Achievement da Wine Enthusiast, além de outras honrarias que destacam seu compromisso com a excelência e inovação.

O evento no Aqualand Resort promete ser uma opção diferenciada para quem deseja aproveitar o feriado da Páscoa em um ambiente que combina gastronomia, requinte e experiências únicas.

Mais informações e reservas podem ser obtidas diretamente no site: www.aqualandresort.com.br.