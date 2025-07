Arraiá do Sesc será no dia 19 de julho no estacionamento do Arsenal Os ingressos deverão ser pré-reservados de 10 a 12 de julho pela internet e trocados por 2 litros (caixinhas) de leite entre os dias... Cartão de Visita|Do R7 11/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 13h38 ) twitter

Os ingressos deverão ser pré-reservados de 10 a 12 de julho pela internet e trocados por 2 litros (caixinhas) de leite entre os dias 15 e 17 de julho

Cartão de Visita - Entretenimento

Em clima das festas julinas, o Sesc Arsenal realiza, no dia 19 de julho, o “Arraiá do Sesc”, com apresentações musicais de artistas regionais e de outras partes do Brasil, além de apresentações de dança, recreações, quadrilha e muita diversão. A entrada para o evento será 2 litros (caixinhas) de leite por pessoa acima de 6 anos.

As pré-reserva dos ingressos para o evento serão realizadas exclusivamente on-line, pelo aplicativo Fechat, de 10 a 12 de julho. O participante receberá um comprovante com QRCode no whatsapp. O comprovante deverá ser apresentado no momento da entrega dos 2 litros (caixinhas) de leite, por pessoa acima de 6 anos, entre os dias 15 e 17 de julho, das 8h às 21h, no Arsenal.

Promovido pelo Sesc-MT, que está ligado à CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), o Arraiá valoriza a cultura popular e promove o acesso gratuito a atividades culturais e de lazer para toda a comunidade. Outras unidades do Sesc espalhadas no estado também irão realizar “Arraias”, confira na programação no site www.sescmt.com.br.

A festa começa cedo no sábado (19) e promete não deixar ninguém parado. A partir das 15h, o público poderá participar da tradicional pescaria, além de se produzir no Camarim Julino. Já o Correio Elegante, que começa às 17h e segue até as 21h, garante mensagens divertidas e românticas para quem quiser entrar no clima da festa.

A música segue como atração principal, com a apresentação da banda Rasta Sandália de Rondonópolis (MT), a partir das 16h30. A banda é uma das principais representantes do forró em Mato Grosso, com mais de dez anos de carreira. O grupo se destaca por sua proposta inovadora, que mescla o tradicional forró pé de serra com influências contemporâneas, criando uma sonoridade única.

Logo depois, às 18h, é a vez da quadrilha improvisada, convidando todos a participarem da dança típica. Ela celebra a espontaneidade, a alegria e a cultura popular brasileira, sendo inspirada na tradicional dança das festas juninas e valorizando a criatividade e a participação de todos. É um momento de encontro, brincadeira e descontração, onde a tradição se mistura ao humor.

Milady e Banda assumem o palco a partir das 18h30, mantendo o público animado com muito forró. A música de Milady carrega as influências de toda a cultura nordestina, com um toque único que mistura tradições e sons autênticos.

A programação de sábado ainda conta com a apresentação da Junina Barnabé, a partir das 19h30, trazendo toda a tradição das danças juninas. A quadrilha Junina Barnabé, de Rondonópolis, conquistou destaque no cenário junino, sendo campeã do Festival Estadual de Dança de Quadrilhas Juninas (Festrilha) em sua edição de 2024, evento realizado em Água Boa, e representou Mato Grosso na etapa nacional em Brasília.

A noite encerra com chave de ouro, com o Trio Nordestino (BA) a partir das 20h. Fundado em 1958, em Salvador, na Bahia, o trio tem uma sonoridade marcante, popularizando o forró pé de serra ao lado de grandes nomes como Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. O Trio Nordestino alcançou grande sucesso com músicas como "Procurando Tu", "Forró do Zé Lagoa" e "Danado de Bom", tornando-se um ícone do gênero.