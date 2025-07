Arraial Rock 80 Festival leva circuito de São João para o Porto Maravilha Evento contará com transmissão da final da Copa do Mundo de Clubes no dia 13 Cartão de Visita|Do R7 10/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 10/07/2025 - 13h58 ) twitter

Evento contará com transmissão da final da Copa do Mundo de Clubes no dia 13

Cartão de Visita - Entretenimento

Os festejos juninos não param! E, nos dias 12 e 13 de julho, das 12h às 22h, o Arraial Rock 80 Festival chega em nova edição ao centro do Rio, no Porto Maravilha, emoldurado pela charmosa roda Yuppy Star, com uma programação que promete unir o melhor do rock anos 80 em uma celebração vibrante e inclusiva. O evento faz parte de um circuito que tem levado entretenimento por diversos bairros da cidade, conquistando um público cada vez mais diverso e apaixonado por música. Programação completa pelo Instagram @rock80festival.

Na edição deste fim de semana, os visitantes vão encontrar comidas típicas, cervejas artesanais, como a Farra Bier e Vini Beer on the Road, apoiadoras do evento, além de uma animada feira de moda, espaço para tatuagens, e até um espaço kids para a criançada se divertir. Os amantes do futebol também terão seu lugar. No dia 13, o evento transmitirá a final da Copa do Mundo de Clubes, trazendo ainda mais emoção para esta edição, que acontece às 16h.

A entrada é gratuita e solidária: basta levar 2kg de alimentos não perecíveis ou fazer uma doação online, reforçando o compromisso social que tem acompanhado cada parada do festival.

"A gente queria resgatar o clima das festas juninas, mas com a cara do Rio, trazendo o rock para a cena e isso significa pluralidade, mistura e muita música boa", afirma o idealizador Fernando Fernandes. "É uma alegria ver famílias, roqueiros e outras tribos dividindo o mesmo espaço. Isso mostra que a cultura pode e deve ser para todos."

Programação musical que conquista

A música, claro, é um dos grandes destaques. No sábado (12), o DJ Dexter abre os trabalhos ao meio-dia, e a maratona segue com bandas como Sete Luas (com clássicos de Raimundos, Nirvana e Oasis), Lavender, Metal Priesty e outros nomes conhecidos da cena independente. No domingo (13), o palco recebe desde o som autoral da Magic Hours Blues até a poderosa A Conexão 80, que fecha a noite com repertório de Queen, Skank e RPM.

“Esse encontro de estilos é o que dá o tom do festival. A gente acredita que o rock também pode estar no arraial, e o forró também pode ser ouvido ao lado de uma guitarra pesada”, brinca Fernando, destacando a proposta inovadora do evento.

A nova edição no centro promete ser uma das mais marcantes do circuito, com a união dos amantes do rock e futebol, em uma localização acessível, estrutura acolhedora e uma curadoria musical afiada. “Nosso objetivo é que o público saia feliz, bem alimentado, com boas histórias pra contar e, quem sabe, com uma tatuagem nova”, completa o organizador com bom humor.

Confira a agenda dos próximos eventos:

Julho:

26 e 27 - Arraial Rock na Praça Paris, na Glória



Agosto:

02 e 03 - Rio Blues Festival no Aterro do Flamengo



Setembro:

06 e 07 - Rio Blues Festival Copacabana Praça do Lido

Apoio:

Yup Star Oficial - @yupstaroficial

Som e Luz: Corporate Events BR - @corporateeventsbr

Foto: Foto na Cabine - @fotonacabine

Cerveja: Farra Bier - @farrabier e Vini Beer on the Road - @vinibeerontheroad

Serviço:

Arraiá Rock 80

Dias: 12 e 13 de julho

Horário: 12h às 22h

Local: Porto Maravilha, em frente à Roda Gigante do Rio.