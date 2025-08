As Belas Vozes da Ópera Italiana Uma gala de ópera inédita com três estrelas internacionais: Carlo Maria Cantoni, Maria Ratkova e Giuseppe Tedeschi Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 17h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h38 ) twitter

Uma gala de ópera inédita com três estrelas internacionais: Carlo Maria Cantoni, Maria Ratkova e Giuseppe Tedeschi

Cartão de Visita - Entretenimento

O Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas recebe um grande evento cultural: o espetáculo internacional “Belas Vozes da Ópera Italiana”. A apresentação é uma gala que reúne três grandes vozes da cena operística global, em uma noite de emoção, talento artístico e excelência vocal.

“Belas Vozes da Ópera Italiana” não é apenas um concerto. Trata-se de uma experiência sensorial e cultural que busca aproximar o público brasileiro da alma da ópera, com um repertório criteriosamente selecionado de árias e duetos de compositores como Verdi, Puccini, Bellini, Mozart e Saint-Saëns.

O espetáculo foi concebido como uma gala elegante, acessível e profunda. É perfeita tanto para apreciadores de ópera quanto para aqueles que desejam descobrir o gênero pela primeira vez. A produção inclui direção artística meticulosa, acompanhamento musical ao vivo e uma encenação que destaca o poder da voz humana como protagonista absoluta.

‌



Conheça os artistas:

CARLO MARIA CANTONI – Barítono

‌



Uma das vozes mais aclamadas da Itália, estrela regular da Arena de Verona, com apresentações em teatros por toda a Europa, Ásia e Américas. Especialista em Verdi e Puccini, suas interpretações de papéis como Rigoletto, Germont e Scarpia têm sido elogiadas por sua potência dramática, elegância vocal e profunda expressividade.

MARIA RATKOVA – Mezzo-soprano

‌



Solista há mais de uma década no Teatro alla Opera di Roma, ela já excursionou pelos teatros mais importantes da Europa e da América. Reconhecida pela intensidade de sua performance, sua versatilidade no palco e sua voz cálida e poderosa, ela brilha em papéis como Carmen, Dalila, Açucena e Amneris, combinando destreza técnica e delicadeza emocional.

GIUSEPPE TEDESCHI – Tenor

Com mais de 30 anos como tenor principal no Teatro alla Opera di Roma e atual diretor artístico do Coro do Vaticano, ele é uma lenda viva do canto italiano. Seu repertório inclui os grandes papéis de tenor lírico-spinto de Cavaradossi, Alfredo, Radamès e Calaf. Sua presença imponente e maestria vocal fazem de cada apresentação um momento inesquecível.

PROGRAMA

“A donna é móvel” – Rigoletto (Verdi)

“Oh meu babbino caro” – Gianni Schicchi (Puccini)

“Mon cœur s’ouvre à ta voix” – Sansão e Dalila (Saint-Saëns)

“Casta Diva” – Norma (Bellini)

“Recondita armonia” – Tosca (Puccini)

“Diga Provenza il mar” – La Traviata (Verdi)

“Stride la vampiro” – Il Trovatore (Verdi)

“Madamina, o catálogo é esse” – Don Giovanni (Mozart)

Essas árias serão executadas tanto solo quanto em duplas e trios, com breves introduções para contextualizar cada obra, facilitando a compreensão e a conexão emocional do público.

SERVIÇO:

As belas vozes da ópera italiana

Data: 10/8 (domingo)

Horário: 19h

Ingressos: R$ 300 (inteira) / R$ 190 (ingresso solidário mediante doação de um quilo de alimento não perecível)

Local: Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas

Classificação livre

Ingressos na Bilheteria do Teatro ou no Sympla

Estacionamento com acesso interno: entrada pela rua da Bahia, ao lado do Teatro. Após estacionar o veículo, o usuário chega ao Teatro por elevador interno, com rapidez e segurança. O Estacionamento fica aberto até meia hora após o fim do espetáculo.

Centro Cultural Unimed-BH Minas

Rua da Bahia, 2.244 - Lourdes. Belo Horizonte - MG