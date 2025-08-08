Atitude 67 lança a segunda parte do projeto “Sunset Meia Sete” e prolonga o clima de fim de tarde
O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm
O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm
O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm
Nesta sexta-feira (8), a banda Atitude 67 dá continuidade ao clima solar com o lançamento do “Sunset Meia Sete, Vol.2”. Composto por quatro faixas inéditas, o grupo amplia a narrativa sonora que celebra o pôr do sol, os encontros e a vibração positiva das tardes de verão. “Sunset Meia Sete, Vol. 2” estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.
Nesta sexta-feira (8), a banda Atitude 67 dá continuidade ao clima solar com o lançamento do “Sunset Meia Sete, Vol.2”. Composto por quatro faixas inéditas, o grupo amplia a narrativa sonora que celebra o pôr do sol, os encontros e a vibração positiva das tardes de verão. “Sunset Meia Sete, Vol. 2” estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.
"O Sunset Meia Sete vol.2 fecha um projeto que a ideia principal é mostrar que em todo lugar tem e todo pôr do sol pode ser vivido entre amigos em qualquer lugar entre amigos e com boa música. Até porque, todo dia tem um pôr", Pedrinho Pimenta, integrante da banda Atitude 67.
"O Sunset Meia Sete vol.2 fecha um projeto que a ideia principal é mostrar que em todo lugar tem e todo pôr do sol pode ser vivido entre amigos em qualquer lugar entre amigos e com boa música. Até porque, todo dia tem um pôr", Pedrinho Pimenta, integrante da banda Atitude 67.
Após o sucesso da primeira parte do projeto, que trouxe hits como “Mó Talento (Modo Turbo)”, com participação de Guilherme & Benuto, “Vidinha”, “Sol Para Relaxar” e o single em parceria com Dilsinho na faixa “Uns 10”, chega agora a segunda etapa com novas músicas inéditas: “Olha Eu Aqui”, “Pelo Gato”, “Consigo Não” e “Desliga essa Cidade”.
Após o sucesso da primeira parte do projeto, que trouxe hits como “Mó Talento (Modo Turbo)”, com participação de Guilherme & Benuto, “Vidinha”, “Sol Para Relaxar” e o single em parceria com Dilsinho na faixa “Uns 10”, chega agora a segunda etapa com novas músicas inéditas: “Olha Eu Aqui”, “Pelo Gato”, “Consigo Não” e “Desliga essa Cidade”.
A faixa foco fica por conta de “Pelo Gato”, um pagode romântico que conta a história de um casal que acaba de passar por uma separação e está decidindo quem vai ficar com o animalzinho de estimação. A letra brinca com a ideia de que o gato, símbolo do lar compartilhado, acaba se tornando o elo entre duas pessoas que já imaginaram um futuro juntas.
A faixa foco fica por conta de “Pelo Gato”, um pagode romântico que conta a história de um casal que acaba de passar por uma separação e está decidindo quem vai ficar com o animalzinho de estimação. A letra brinca com a ideia de que o gato, símbolo do lar compartilhado, acaba se tornando o elo entre duas pessoas que já imaginaram um futuro juntas.
“Sunset Meia Sete Vol.2” é a conclusão de um projeto que simboliza um momento de amadurecimento artístico e pessoal do Atitude 67. Criado com a proposta de um “pagode de fim de tarde”, o projeto captura a leveza e a energia de um dia de verão.
“Sunset Meia Sete Vol.2” é a conclusão de um projeto que simboliza um momento de amadurecimento artístico e pessoal do Atitude 67. Criado com a proposta de um “pagode de fim de tarde”, o projeto captura a leveza e a energia de um dia de verão.
Sobre o Atitude 67: Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê são amigos de infância que decidiram se juntar para fazer um som diferenciado. Ainda no ensino médio, o sexteto “Atitude” se apresentava para seus colegas e, juntos, cantavam e tocavam suas músicas preferidas de pagode em rodas de samba improvisadas.
Sobre o Atitude 67: Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê são amigos de infância que decidiram se juntar para fazer um som diferenciado. Ainda no ensino médio, o sexteto “Atitude” se apresentava para seus colegas e, juntos, cantavam e tocavam suas músicas preferidas de pagode em rodas de samba improvisadas.
Alcançando cada vez mais notoriedade em sua cidade, os meninos do Atitude decidiram abrir mão de tudo o que tinham no Mato Grosso do Sul e ir atrás de seu sonho, que se tornou viver de música. Para isso, decidiram se mudar para São Paulo, onde Pedrinho já morava há algum tempo devido aos estudos.
Alcançando cada vez mais notoriedade em sua cidade, os meninos do Atitude decidiram abrir mão de tudo o que tinham no Mato Grosso do Sul e ir atrás de seu sonho, que se tornou viver de música. Para isso, decidiram se mudar para São Paulo, onde Pedrinho já morava há algum tempo devido aos estudos.
A mudança, enfim, ocorreu no final daquele mesmo ano e, já na capital paulista, em 2017, o sexteto, que tinha até então o nome “Atitude” e era constantemente chamado pelos contratantes de “os meninos do 67” devido ao DDD do Mato Grosso do Sul (67), decidiram adotar o número ao nome da banda como uma forma de identificação de onde vieram e para demonstrar o imenso orgulho de suas raízes; com o novo nome, a banda passou a tocar em diversos barzinhos de São Paulo.
A mudança, enfim, ocorreu no final daquele mesmo ano e, já na capital paulista, em 2017, o sexteto, que tinha até então o nome “Atitude” e era constantemente chamado pelos contratantes de “os meninos do 67” devido ao DDD do Mato Grosso do Sul (67), decidiram adotar o número ao nome da banda como uma forma de identificação de onde vieram e para demonstrar o imenso orgulho de suas raízes; com o novo nome, a banda passou a tocar em diversos barzinhos de São Paulo.
Alcançando grande popularidade nos bares de São Paulo, os meninos do Atitude 67 decidiram dar um passo a mais em sua carreira musical e se dedicarem a um primeiro projeto profissional da banda; o resultado foi um audiovisual ao vivo gravado em São Paulo. Com 14 faixas autorais, o trabalho atingiu mais de 560 milhões de plays somente no Spotify. Os maiores hits foram “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”.
Alcançando grande popularidade nos bares de São Paulo, os meninos do Atitude 67 decidiram dar um passo a mais em sua carreira musical e se dedicarem a um primeiro projeto profissional da banda; o resultado foi um audiovisual ao vivo gravado em São Paulo. Com 14 faixas autorais, o trabalho atingiu mais de 560 milhões de plays somente no Spotify. Os maiores hits foram “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”.