Atitude 67 lança a segunda parte do projeto "Sunset Meia Sete" e prolonga o clima de fim de tarde O projeto musical estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm Cartão de Visita|Do R7 08/08/2025 - 14h37

Nesta sexta-feira (8), a banda Atitude 67 dá continuidade ao clima solar com o lançamento do “Sunset Meia Sete, Vol.2”. Composto por quatro faixas inéditas, o grupo amplia a narrativa sonora que celebra o pôr do sol, os encontros e a vibração positiva das tardes de verão. “Sunset Meia Sete, Vol. 2” estará disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm.

Sunset Meia Sete, Vol. 2

"O Sunset Meia Sete vol.2 fecha um projeto que a ideia principal é mostrar que em todo lugar tem e todo pôr do sol pode ser vivido entre amigos em qualquer lugar entre amigos e com boa música. Até porque, todo dia tem um pôr", Pedrinho Pimenta, integrante da banda Atitude 67.

Após o sucesso da primeira parte do projeto, que trouxe hits como “Mó Talento (Modo Turbo)”, com participação de Guilherme & Benuto, “Vidinha”, “Sol Para Relaxar” e o single em parceria com Dilsinho na faixa “Uns 10”, chega agora a segunda etapa com novas músicas inéditas: “Olha Eu Aqui”, “Pelo Gato”, “Consigo Não” e “Desliga essa Cidade”.

A faixa foco fica por conta de “Pelo Gato”, um pagode romântico que conta a história de um casal que acaba de passar por uma separação e está decidindo quem vai ficar com o animalzinho de estimação. A letra brinca com a ideia de que o gato, símbolo do lar compartilhado, acaba se tornando o elo entre duas pessoas que já imaginaram um futuro juntas.

“Sunset Meia Sete Vol.2” é a conclusão de um projeto que simboliza um momento de amadurecimento artístico e pessoal do Atitude 67. Criado com a proposta de um “pagode de fim de tarde”, o projeto captura a leveza e a energia de um dia de verão.

Sobre o Atitude 67: Pedrinho, Leandrinho, GP, Eric, Karan e Regê são amigos de infância que decidiram se juntar para fazer um som diferenciado. Ainda no ensino médio, o sexteto “Atitude” se apresentava para seus colegas e, juntos, cantavam e tocavam suas músicas preferidas de pagode em rodas de samba improvisadas.

Alcançando cada vez mais notoriedade em sua cidade, os meninos do Atitude decidiram abrir mão de tudo o que tinham no Mato Grosso do Sul e ir atrás de seu sonho, que se tornou viver de música. Para isso, decidiram se mudar para São Paulo, onde Pedrinho já morava há algum tempo devido aos estudos.

A mudança, enfim, ocorreu no final daquele mesmo ano e, já na capital paulista, em 2017, o sexteto, que tinha até então o nome “Atitude” e era constantemente chamado pelos contratantes de “os meninos do 67” devido ao DDD do Mato Grosso do Sul (67), decidiram adotar o número ao nome da banda como uma forma de identificação de onde vieram e para demonstrar o imenso orgulho de suas raízes; com o novo nome, a banda passou a tocar em diversos barzinhos de São Paulo.

Alcançando grande popularidade nos bares de São Paulo, os meninos do Atitude 67 decidiram dar um passo a mais em sua carreira musical e se dedicarem a um primeiro projeto profissional da banda; o resultado foi um audiovisual ao vivo gravado em São Paulo. Com 14 faixas autorais, o trabalho atingiu mais de 560 milhões de plays somente no Spotify. Os maiores hits foram “Saideira” e “Cerveja de Garrafa”.

