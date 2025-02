Atriz Jussara Calmon volta a interpretar Luz Del Fuego no Teatro, com nova temporada na Zona Sul Espetáculo "Luz Del Fuego - Uma História Além da Vida" entrará em cartaz no Cine Teatro Joia, com apresentações de 07 a 21 de fevereiro... Cartão de Visita|Do R7 11/02/2025 - 13h45 (Atualizado em 11/02/2025 - 13h45 ) twitter

Espetáculo "Luz Del Fuego - Uma História Além da Vida" entrará em cartaz no Cine Teatro Joia, com apresentações de 07 a 21 de fevereiro. Estreia terá arrecadação de alimentos para a Casa de Apoio à Criança Com Câncer Santa Teresa

O Espetáculo “Luz Del Fuego – Uma História Além da Vida”, está de volta ao Rio de Janeiro com nova temporada no Cine Teatro Joia, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. As apresentações acontecerão nos dias 07, 08, 14, 15 e 21 de fevereiro, trazendo a atriz Jussara Calmon, que foi Musa da pornochanchada nos anos 1980 e atuou em novelas como “Meu Bem Meu Mal”, “Tieta”, “Despedida de Solteiro”, “Sonho Meu” e “Chiquititas”, para reviver a trajetória da dançarina pioneira do naturismo no Brasil, Dora Vivacqua, conhecida popularmente como Luz Del Fuego.

Com roteiro e direção de Sonia Barbosa, o espetáculo, que também conta com nomes como Jade Diniz, Angel Monttero e Elton Castro em seu elenco. E se diferencia por proporcionar uma experiência teatral rica e emotiva, promovendo uma reflexão crítica sobre a liberdade de expressão, os direitos das mulheres e o impacto das normas sociais sobre a vida dos indivíduos. Para isso, o espetáculo será ambientado no umbral, uma região metafísica onde as almas confrontam seus erros e buscam redenção, permitindo uma abordagem profunda e sensível, onde personagens do passado vêm a Luz para pedir perdão, recriando suas memórias e momentos emblemáticos de sua vida.

‌



“O espetáculo retrata com sensibilidade a complexidade da trajetória de Luz Del Fuego. É uma tragicomédia que narra a vida dela, que foi uma vedete revolucionária, desafiando os padrões da sociedade carioca ao se apresentar nua, acompanhada de cobras. Sua ousadia abalou o Rio de Janeiro, gerando escândalos e, ao mesmo tempo, encantando uma legião de admiradores”, Explica Jussara Calmon destacando que se identifica muito com a história.

“Luz Del Fuego é uma personagem real e fascinante, que de certa forma tem muito a ver comigo também. Ela foi polêmica e desde a pequena, já se mostrava uma mulher diferente. Isso, para aquela época, assustava muita a sociedade, que ao mesmo tempo que reconhecia ela pela sua coragem, também a rotulavam, em sua grande maioria, como louca, um adjetivo que costumavam usar para classificar as mulheres que lutavam por seus espaços”, destacou Jussara Calmon, que voltou da Noruega, onde vive com seu marido, especialmente para interpretar Luz Del Fuego.

‌



“Do momento de seu nascimento até sua morte, que aconteceu em 1967, Luz Del Fuego deu muito o que falar e causou um verdadeiro alvoroço na sociedade da época. Ela lutou bravamente para viver livre e para que nós mulheres pudessem fazer o mesmo. Se empoderou e nos empoderou dando real sentido para a frase que usamos muito hoje: ‘meu corpo, minhas regras’. E acho que esse espetáculo fala muito, principalmente para as mulheres. Lá nos anos, 1950, 1960 e até um pouco mais tarde, quando fiquei reconhecida por conta das pornochanchadas, por volta de 1980, a gente não tinha voz. Então precisamos muito reverenciar e exaltar mulheres que tiveram coragem para ser livres em meio a tanto machismo, mesmo sento rotuladas como loucas e muitas outras coisas”, completou.

Serviço:

‌



Espetáculo “Luz Del Fuego – Uma História Além da Vida”

Datas: 07,08,14,15 e 21 de fevereiro

Local: Cine Teatro Joia (Shopping 680 & Edificio Central - Avenida Nossa Senhora de Copacabana, 680, Copacabana)

Horário: 20h00

Ingresso Estreia: 1kg de alimento não perecível, que serão doados para a Casa de Apoio a Criança com Câncer Santa Teresa

Ingresso demais sessões: R$ 55,00 (inteira)

Duração: 50 Minutos

Classificação: 18 anos

Não é permitida a entrada após o início do espetáculo.