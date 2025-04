Ávida - Alguns Instantes com a Mulher Mais Velha do Mundo O espetáculo Ávida – Alguns Instantes com a Mulher Mais Velha do Mundo fará duas apresentações no Centro Cultural Olido nos dias 03... Cartão de Visita|Do R7 23/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 23/04/2025 - 20h25 ) twitter

O espetáculo Ávida – Alguns Instantes com a Mulher Mais Velha do Mundo fará duas apresentações no Centro Cultural Olido nos dias 03 e 04 de maio. A peça reflete a busca de uma experiência envolvente pelas lentes da memória e da identidade. A montagem foi apresentada com sucesso no ano passado no circuito cultural paulistano.

O projeto agora foi contemplado pelo edital de Fomento CultSP - PNAB n° 20/2024 – Projetos Culturais de Pessoas 60+ na Indústria Criativa, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, do Governo do Estado de São Paulo com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), e visitará quatro pontos do Estado valorizando a itinerância em diálogo com novas plateias.

Sob direção de Gonzaga Pedrosa e protagonizada por Lucélia Machiavelli, atriz que atuou em Marvada Carne, de André Klotzel, clássico do cinema nacional e na montagem teatral de Macunaíma, de Antunes Filho, a obra conta a história de Ávida, mulher inquieta e atenta à preservação de suas lembranças e de sua identidade. Baseada em uma dramaturgia inédita de Ed Anderson, a trama se desenvolve entre momentos transcendentais e cotidianos da personagem, abordando temas como feminilidade e finitude.

“As fotos e histórias da francesa Jeanne Louise Calment, que viveu 122 anos, foram o ponto de partida desafiador para a escrita, aliadas ao carisma e a vitalidade inspiradora de Lucélia durante os momentos de leituras”, explica o autor.

Sua narrativa fragmentada e poética busca questionar valores e promover a inquietação, sem necessariamente oferecer respostas definitivas. Com poucos elementos cênicos, a encenação valoriza a simplicidade, focando na palavra e no gestual para transmitir sua mensagem ao público.

De acordo com o diretor Gonzaga Pedrosa, os temas que a peça toca são essenciais. “São questões com as quais nos deparamos ao longo da vida tomadas como pedras que guardam uma experiência fragmentada, ora lisa, ora pontiaguda, por vezes deslocada e solitária, outras tantas, em meio a uma multidão”, diz.

A composição de cenário e da trilha sonora contribuem para criar uma atmosfera envolvente da peça. Segundo Pedrosa, “a construção do espetáculo se deu junto a pesquisas musicais, de pinturas, fotografias, filmes, registros em desenho; muitas pedras, aterramentos, desconstruções e novas construções de um corpo velho, ressignificado em novas vozes e formas de dizer”.

A peça terá bate-papo de 30 minutos após as duas sessões com a atriz e o diretor. As apresentações contarão com tradução em libras.

SINOPSE:

Ávida, a mulher mais velha do mundo, conversa com o vazio, de onde emergem lembranças quixotescas e o desejo de continuar sua caminhada diante da iminente finitude. Com coragem e lirismo, ela luta pela preservação de sua memória e identidade, convidando o público a refletir sobre os desafios e as potências do envelhecer.

FICHA TÉCNICA:

Dramaturgia: Ed Anderson

Direção: Gonzaga Pedrosa

Elenco: Lucélia Machiavelli

Preparação corporal: Luciana Borghi

Cenário e figurino: Telumi Hellen

Fotografia: Heloísa Bortz

Trilha sonora original: Natália Machiavelli e Rafael Thomazini

Contrarregragem: Roberto Gobatto

Operação de luz: Agnaldo Nicoleti

Operação de som: Rafael Thomazini Design Gráfico: Roberto Gobatto

Produção executiva: Mari Feil

Assessoria de imprensa: Fabio Camara

Gestão e administração: Via Arte

Serviço:

Espetáculo Ávida – Alguns Instantes com a Mulher Mais Velha do Mundo

Duração: 60 minutos.

Classificação: 14 anos.