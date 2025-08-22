Ávine Vinny lança versão Deluxe do álbum "Quebra-Cabeça" com faixa em parceria com Di Propósito
Edição especial traz o single "171", além das outras nove faixas do projeto
Ávine Vinny - Álbum “Quebra-Cabeça (Deluxe)” - https://SMB.lnk.to/
Ávine Vinny e Di Propósito - "171" - https://SMB.lnk.to/171
Assista: https://www.youtube.com/watch?
Após o sucesso do álbum “Quebra-Cabeça”, Ávine Vinny apresenta agora a versão Deluxe do projeto, disponível em todas as plataformas digitais. Gravado ao vivo em Recife (PE), o trabalho ganha uma faixa inédita e um novo clipe, celebrando a pluralidade de estilos que marcam a trajetória de um dos nomes mais fortes do forronejo.
O grande destaque desta edição é “171”, parceria inédita com o grupo Di Propósito, que une a energia do pagode ao swing marcante do forró. A música, com clima descontraído e letra afiada, brinca com os jogos de sedução.
“Feliz demais com esse trabalho lindo chamado ‘Quebra-Cabeça’. Cada música foi pensada como uma peça, e ver tudo montado agora com a inédita ‘171’ é muito especial. Espero que o público curta muito as músicas. Esse álbum representa mais uma fase importante na minha carreira”, comenta Ávine Vinny.
Além de “171”, a versão Deluxe reúne as faixas que já conquistaram milhões de streams, como “Tá de Parabéns”, “Terapia”, “Ei, Amor”, “Talvez”, “Vida de Bebo” e “Guardanapo”. O álbum conta com colaborações de Henry Freitas, Grego, Raphaela Santos, e Kaká & Pedrinho, ampliando a diversidade de vozes e estilos do projeto.
Com “Quebra-Cabeça (Deluxe)”, Ávine encerra um ciclo criativo de sucesso e reafirma sua força artística, versatilidade em explorar novas sonoridades, equilibrando romantismo, sofrência e muito swing nordestino, sempre com autenticidade e inovação.
Faixas “Quebra-Cabeça (Deluxe)”:
Conecte-se com Ávine Vinny:
YouTube: https://www.youtube.com/
TikTok: www.tiktok.com/@avinevinny
Instagram: www.instagram.com/avinevinny/
Twitter: https://twitter.com/avinevinny
Spotify: https://open.spotify.com/
Apple Music: https://music.apple.com/br/
Amazon Music: https://music.amazon.com.br/
Facebook: https://www.facebook.com/
