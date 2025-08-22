Ávine Vinny lança versão Deluxe do álbum "Quebra-Cabeça" com faixa em parceria com Di Propósito Edição especial traz o single "171", além das outras nove faixas do projeto Cartão de Visita|Do R7 22/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 19h58 ) twitter

Ávine Vinny - Álbum “Quebra-Cabeça (Deluxe)” - https://SMB.lnk.to/ QuebraCabecaDeluxe

Ávine Vinny e Di Propósito - "171" - https://SMB.lnk.to/171

Assista: https://www.youtube.com/watch? v=S1YOPTnshG0&ab_channel=Avine

Após o sucesso do álbum “Quebra-Cabeça”, Ávine Vinny apresenta agora a versão Deluxe do projeto, disponível em todas as plataformas digitais. Gravado ao vivo em Recife (PE), o trabalho ganha uma faixa inédita e um novo clipe, celebrando a pluralidade de estilos que marcam a trajetória de um dos nomes mais fortes do forronejo.

O grande destaque desta edição é “171”, parceria inédita com o grupo Di Propósito, que une a energia do pagode ao swing marcante do forró. A música, com clima descontraído e letra afiada, brinca com os jogos de sedução.

“Feliz demais com esse trabalho lindo chamado ‘Quebra-Cabeça’. Cada música foi pensada como uma peça, e ver tudo montado agora com a inédita ‘171’ é muito especial. Espero que o público curta muito as músicas. Esse álbum representa mais uma fase importante na minha carreira”, comenta Ávine Vinny.

Além de “171”, a versão Deluxe reúne as faixas que já conquistaram milhões de streams, como “Tá de Parabéns”, “Terapia”, “Ei, Amor”, “Talvez”, “Vida de Bebo” e “Guardanapo”. O álbum conta com colaborações de Henry Freitas, Grego, Raphaela Santos, e Kaká & Pedrinho, ampliando a diversidade de vozes e estilos do projeto.

Com “Quebra-Cabeça (Deluxe)”, Ávine encerra um ciclo criativo de sucesso e reafirma sua força artística, versatilidade em explorar novas sonoridades, equilibrando romantismo, sofrência e muito swing nordestino, sempre com autenticidade e inovação.

Faixas “Quebra-Cabeça (Deluxe)”:

Tá de Parabéns Eu Não Sou Você Termina Feio Se Você Quer Saber (feat. Raphaela Santos) Terapia Ei, Amor Talvez (feat. Kaká & Pedrinho) Vida de Bebo (feat. Grego) Guardanapo (feat. Henry Freitas) 171 (feat. Di Propósito)

Conecte-se com Ávine Vinny:

YouTube: https://www.youtube.com/ avinevinny

TikTok: www.tiktok.com/@avinevinny

Instagram: www.instagram.com/avinevinny/

Twitter: https://twitter.com/avinevinny

Spotify: https://open.spotify.com/ artist/4KDxYlnGZEiS60pAnfZf4W

Deezer: www.deezer.com/br/artist/ 10185674?app_id=140685

Apple Music: https://music.apple.com/br/ artist/avine-vinny/1102934410

Amazon Music: https://music.amazon.com.br/ artists/B01EDITF9Q/avine-vinny

Facebook: https://www.facebook.com/ avinevinny