BADBADNOTGOOD retorna com o single "Found A Light (Beale Street)", com participação de V.C.R BADBADNOTGOOD retorna com um novo single e vídeo de estúdio para "Found A Light (Beale Street)" Cartão de Visita|Do R7 14/05/2025 - 11h26 (Atualizado em 14/05/2025 - 11h26 )

Cartão de Visita - Entretenimento

Escute aqui.

BADBADNOTGOOD retorna com um novo single e vídeo de estúdio para “Found A Light (Beale Street)” com participação da cantora, compositora e compositora três vezes indicada ao Grammy, nascida em Memphis e baseada em Los Angeles, V.C.R. A canção une BADBADNOTGOOD e V.C.R. em uma obra-prima jazzística, energética e envolvente, destacando os vocais cheios de alma de V.C.R. e, como sempre, a impressionante instrumentação do trio. O single segue uma série de colaborações com vocalistas – ‘Poeira Cosmica’ com Tim Bernardes e ‘Take What’s Given’ com reggie – além do projeto Mid Spiral.

Sobre o som, V.C.R. diz: “Isso é mais que uma música pra mim. É um marco. Eu venho cozinhando esse tipo de som há anos — desde madrugadas escrevendo na minha escrivaninha em South Memphis até composições orquestrais na USC. Essa colaboração com BADBADNOTGOOD é a realização de um sonho — e uma carta de agradecimento à minha cidade natal, ao meu povo e às comunidades que me formaram.” Found A Light (Beale Street) não é apenas um single. É uma carta de amor aos sons do Sul e à arte sagrada da resiliência coletiva. Remete a um tempo em que comunidades negras transformaram a Beale Street em um santuário — um lugar para encontrar liberdade, propósito e luz mesmo nas sombras mais intensas. Essa música é um reflexo de tudo que venho maturando ao longo dos últimos anos — academicamente, emocionalmente e espiritualmente. É um espelho de onde venho e do que venho construindo. E é só o começo.”

Desde o lançamento do aclamado álbum Talk Memory, BADBADNOTGOOD recebeu sua quinta indicação ao Grammy e manteve uma intensa atividade. No mês passado, tocaram no desfile da Stone Island em Londres. Lançaram “Take What’s Given” com o vocalista texano reggie, e também lançaram colaborações com Charlotte Day Wilson (“Sleeper”), 1999 WRITE THE FUTURE, Westside Gunn e Conway The Machine (“MiNt cHoCoLaTe”) e Jonah Yano (“the ordinary is ordinary because it ordinarily repeats”). Além disso, contribuíram com o álbum Never Enough, fizeram um remix com Elmiene (“Marking My Time”), lançaram o EP Slow Burn, com Baby Rose e participaram do tributo ao Talking Heads com “This Must Be The Place (Naive Melody)” ao lado de Norah Jones.

