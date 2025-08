Banda De Um Jeito Casual anuncia novas datas de shows gratuitos na Zona Norte de São Paulo Celebrando 10 anos de trajetória, a banda apresenta o show “As Canções do Jova Rural” com músicas autorais e releituras de clássicos... Cartão de Visita|Do R7 04/08/2025 - 17h17 (Atualizado em 04/08/2025 - 17h17 ) twitter

Celebrando 10 anos de trajetória, a banda apresenta o show “As Canções do Jova Rural” com músicas autorais e releituras de clássicos do rock. O repertório conecta gerações e valoriza a arte da quebrada

De Um Jeito Casual faz show gratuitos na Fábrica de Cultura do Jaçanã e Centro Cultural da Juventude

A banda De Um Jeito Casual (@deumjeitocasual) está comemorando dez anos em 2025. E para celebrar essa trajetória, o coletivo musical, nascido no bairro Jova Rural, na Zona Norte de São Paulo, dentro do CIC Norte, está realizando uma temporada de apresentações do show “As Canções do Jova Rural”.

No dia 06 de agosto de 2025 (quarta-feira), às 18h30, com entrada gratuita, a banda se apresenta na Fábrica de Cultura Jaçanã, na Zona Norte. E no dia 24 de agosto (domingo), às 15h, o grupo se apresenta no Centro Cultural da Juventude (CCJ) Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha, também na Zona Norte de São Paulo.

Lançado em 2024, o disco “As Canções do Jova Rural” reúne 10 faixas que retratam o cotidiano, os sonhos e os desafios da quebrada com poesia e autenticidade. Além das canções do disco, o show também conta com um repertório eclético que mescla músicas autorais do grupo e releituras de clássicos do gênero.

De Ramones a Beatles, passando também por ícones nacionais, a banda De Um Jeito Casual convida o público a uma viagem sonora por diferentes facetas do rock — dos riffs pesados aos sons mais suaves, e promete um show para a família toda curtir.

A banda é formada por Wellington (voz e guitarra), Felipe (voz e guitarra), Biel (voz e guitarra), Denilton (guitarra solo), Jailson (voz e bongô), Ricceli (baixo) e Sandrinho (bateria).

A apresentação faz parte do projeto “As Canções do Jova Rural” contemplado no Programa VAI, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, que se desdobra em uma série de saraus e shows gratuitos, levando arte e cultura diretamente à comunidade — sem a necessidade de que o público vá ao centro da cidade para vivenciar atividades culturais e espetáculos de qualidade.

Criado em 2015 por jovens do próprio território, o grupo De Um Jeito Casual surgiu de forma espontânea, em encontros informais no Centro de Integração da Cidadania (CIC Norte - Jova Rural), onde aprendiam a tocar instrumentos e ensaiavam suas primeiras composições. Da vivência periférica, nasceu uma música verdadeira e sensível, que hoje ocupa diferentes palcos, sem nunca abandonar suas raízes.

Ao longo da última década, o De Um Jeito Casual construiu uma caminhada marcada pelo fortalecimento da identidade periférica e pelo protagonismo juvenil na arte, realizando oficinas em escolas públicas, apresentações em casas de cultura e gravou seu primeiro álbum autoral, que dá nome ao espetáculo.

Informações: www.instagram.com/ deumjeitocasual

Serviço: Show “As Canções do Jova Rural” - Com banda De um jeito Casual

Grátis. Classificação Livre. Gênero: Música.

Quando: 06 de agosto de 2025 (quarta-feira), às 18h30 - Onde: Fábrica de Cultura Jaçanã - R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo - SP. Capacidade: 180 lugares. Acessibilidade: Sim. Estacionamento: Não.

Quando: 24 de agosto de 2025 (domingo), às 15h - Onde: Centro Cultural da Juventude (CCJ) Ruth Cardoso - Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo - SP. Capacidade: 200 lugares. Acessibilidade: Sim. Estacionamento: Sim.