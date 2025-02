Banda EVA lança música do Carnaval 2025: “Pula Alto” Single é a aposta do grupo, que completa 45 anos neste ano Cartão de Visita|Do R7 23/01/2025 - 21h06 (Atualizado em 23/01/2025 - 21h06 ) twitter

Single é a aposta do grupo, que completa 45 anos neste ano

É verão e a banda EVA, um dos nomes mais consagrados da música no Brasil, acaba de lançar uma novidade quente para o público: o novo single “Pula Alto”, aposta para a festa de rua mais aguardada do planeta! O trabalho já está disponível em todas as plataformas de streaming de áudio (https://onerpm.link/pulaalto) . A faixa é uma composição de Vini Rodrigues, Magary Lord, Samir Trindade e Arthur Ramos e chega repleta de ritmo e emoção, com um refrão contagiante.

É um verdadeiro convite para quem espera o ano inteiro pelo calor da rua, pelo trio elétrico e pela energia única que só o EVA proporciona.

“Pula Alto é um convite para a galera que espera o verão e o carnaval chegar. A gente também estava devendo uma música mais carnavalesca, então não poderia ter tido uma escolha melhor para esse momento tão especial: os 45 anos do EVA. A gente testou essa música durante os shows do final do ano e a receptividade das pessoas foi surpreendente. Ela consegue mexer com todo mundo. Sem dúvida nenhuma, Pula Alto é um presente, não só pra gente, como também para o carnaval baiano, nesse momento de comemoração dos 40 anos do Axé. Eu até consigo visualizar ela no nosso bloco e durante todo o carnaval. Vai ser lindo demais, todo mundo pulando bem alto junto com a gente!”, comenta o cantor Felipe Pezzoni. A Banda Eva, agora, com a nova música, definitivamente já está de turbinas ligadas para a maratona de pré Carnaval e Carnaval. Serão shows nos quatro cantos do Brasil, com blocos em Salvador, Recife, São Paulo e muitos shows nos outros estados.