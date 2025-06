Banda Segundo Tempo lança novo single “Deixe o mundo vir a mim” A faixa traz uma vibrante mistura lirismo existencial, crítica social e o som contagiante do pop/rock Cartão de Visita|Do R7 11/06/2025 - 12h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 12h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A faixa traz uma vibrante mistura lirismo existencial, crítica social e o som contagiante do pop/rock

Cartão de Visita - Entretenimento

A banda brasiliense Segundo Tempo acaba de lançar seu novo single, “Deixe o mundo vir a mim”, uma faixa poderosa e vibrante que mistura lirismo existencial, crítica social e o som contagiante do melhor pop/rock com identidade brasiliense. A canção é apresentada como um grito de liberdade. Em meio às tensões de um mundo marcado pela polarização — “entre o terror e a paz” —, a música provoca reflexões sobre o preço de ser autêntico e a coragem de dizer o que se pensa. Com versos que mesclam consciência e entrega, a letra convida a soltar o controle e aceitar o mundo como ele é, reafirmando a importância de manter a voz ativa.

Mais do que reflexão, “Deixe o mundo vir a mim” também é um convite à celebração coletiva. Com ritmo pulsante e refrão de impacto, a faixa chama o grito da multidão, especialmente pelo tempero único do trio de metais (trompete, trombone e saxofone), que intensifica a vibração e dá à música uma identidade sonora marcante — dançante e potente, como os grandes hinos dos palcos.

Formada por músicos que transitam entre o Direito, a Medicina e a Tecnologia, a Segundo Tempo retoma o projeto musical iniciado nos anos 2000 com a banda Spunkados. Hoje, em nova fase, eles unem maturidade, irreverência e crítica, consolidando-se na cena autoral de Brasília e do Brasil. Referências e influências presentes na faixa incluem o espírito contestador de Legião Urbana e Capital Inicial, a fusão sonora de Tim Maia e Jorge Ben, o lirismo pop/rock de Los Hermanos e a atitude contemporânea.

https://onerpm.link/ segundotempo- deixeomundoviramim