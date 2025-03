Banda Seu Desejo faz história no Spotify e se torna líder em ouvintes de forró na plataforma Com mais de 2 milhões de seguidores, banda tem marco inédito, ultrapassando outros gigantes do gênero Cartão de Visita|Do R7 10/03/2025 - 16h25 (Atualizado em 10/03/2025 - 16h25 ) twitter

A Banda Seu Desejo acaba de atingir um feito histórico: com 2.476.952 ouvintes mensais no Spotify, o grupo se tornou a banda de forró mais ouvida na plataforma. O marco coloca a banda à frente de nomes consagrados como Calcinha Preta e Limão com Mel, reforçando sua ascensão meteórica e sua forte conexão com o público.

O sucesso de Seu Desejo não é de hoje. Recentemente, a banda comemorou a impressionante marca de 50 milhões de visualizações no hit 'Cama de Solteiro', consolidando-se como um dos principais expoentes do forró romântico. A canção, parte do DVD 'Nosso Tempo é Agora', gravado em Fortaleza em 2023, conquistou um espaço cativo nas playlists e se tornou um verdadeiro hino entre os fãs.

O crescimento da banda também se reflete no sucesso do projeto 'Desejando', label que vem percorrendo o Brasil e que tem sua próxima parada no dia 15 de março, no Rio de Janeiro. Com shows emocionantes e um repertório repleto de hits, a turnê segue para João Pessoa (PB) em 5 de abril e Fortaleza (CE) em maio, consolidando a banda como um dos maiores fenômenos do forró nacional.

A conquista no Spotify reafirma o impacto de Seu Desejo na música brasileira, provando que o forró romântico segue mais forte do que nunca e que a banda está no auge de sua carreira.