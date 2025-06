Bar italia retorna com o novo single “Cowbella” Bar italia retorna com o hit de verão “Cowbella” e uma série de datas de turnê pela Europa e América do Norte Cartão de Visita|Do R7 17/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h16 ) twitter

Escute aqui.

Bar italia retorna com o hit de verão “Cowbella” e uma série de datas de turnê pela Europa e América do Norte. Os shows acontecerão entre outubro e novembro, com paradas em Londres, Milão, Barcelona, Paris, Los Angeles, Nova York e Toronto, e sucederão uma apresentação de capacidade reduzida e com ingressos esgotados em Londres, onde irão apresentar novas músicas no 93 Feet East.

“Cowbella”, o primeiro lançamento da banda desde o EP The Twts de 2024, apresenta um rodízio vocal entre os integrantes Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton, que se desenrola sobre uma faixa tensa e mutante, culminando em um final explosivo e arrepiante que aponta para o céu. É um hino multifacetado que só o bar italia poderia criar.

Nos últimos dois anos, o trio londrino lançou dois álbuns aclamados pela crítica pela Matador, com apenas alguns meses de diferença — o contido Tracey Denim e o grandioso The Twits. Eles percorreram o mundo com apresentações principais de Istambul a Tóquio, noites com ingressos esgotados em Nova York e Los Angeles, além de festivais como Corona Capital, Glastonbury e Coachella. Com mais de 160 shows em todo o mundo entre 2023 e 2024, o bar italia tornou-se um quinteto musculoso e exibicionista — igualmente confortável em incitar mosh-pits em festivais quanto em criar momentos de silêncio absoluto e intimidade.

