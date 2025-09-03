"Barretos Bão", hit do Us Agroboy em parceria com Cuiabano Lima, se consolida como mais tocada A estreia do Us Agroboy na Festa do Peão de Barretos entrou para a história Cartão de Visita|Do R7 03/09/2025 - 16h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h17 ) twitter

A estreia do Us Agroboy na Festa do Peão de Barretos entrou para a história. O duo formado por Jota Lennon e Gabriel Vittor lançou “Barretos Bão” em parceria com Cuiabano Lima, um dos maiores locutores do Brasil, e rapidamente conquistou o público da maior festa da América Latina. A música foi a mais tocada na Festa do Peão de Barretos 2025.

Mais do que um lançamento musical, a faixa é um reencontro com a história, a realização de um sonho e uma declaração de amor ao universo do rodeio. Consolidada como a canção mais executada durante o evento, “Barretos Bão” desponta como um dos próximos grandes hits do gênero.

Ouça agora “Barretos Bão”: https://www.youtube.com/watch? v=Hcg8icFbP0s

“Barretos Bão” também carrega uma forte conexão com a tradição. A faixa traz um sample de “Hei, Barretos”, canção gravada há anos por Pedro Bento e Zé da Estrada, nomes históricos da música sertaneja. O hit do Us Agroboy reforça o diálogo entre gerações, celebrando as raízes da festa e renovando o vínculo com a cultura caipira que inspira a maior festa do peão da América Latina.

O Us Agroboy estreou este ano em Barretos, com apresentações no Palco Amanhecer e no Camping, além de participações em shows especiais ao longo da programação. No palco, os artistas viveram outro momento marcante ao receber da Warner Music uma homenagem pelos mais de 850 milhões de streams acumulados na carreira e pela Certificação de Platina do álbum Roça no Topo. Esse reconhecimento simboliza a força do projeto dentro e fora do universo sertanejo, reforçando o impacto do duo em um dos maiores palcos da música nacional.

A relação de Jota Lennon com Barretos é antiga. Ele narrou seu primeiro rodeio aos quatro anos de idade, na arena que hoje o recebe como cantor. Anos depois, ao lado de Gabriel Vittor, transformou essa conexão em música e em show, celebrando a tradição sertaneja que sempre esteve presente em sua trajetória.

Atualmente, o Us Agroboy soma mais de 700 milhões de visualizações no YouTube, ultrapassa 3,5 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais e reúne 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Apadrinhados por Fernando e Sorocaba, já gravaram mais de 50 colaborações e figuraram entre as músicas mais ouvidas do Spotify Brasil.