Barretos Park Hotel abre arraial junino ao público neste sábado (21) O clima de festa junina já tomou conta do Barretos Park Hotel, que está realizando todos os finais de semana de junho uma festa junina... Cartão de Visita|Do R7 18/06/2025 - 13h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 13h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cartão de Visita - Entretenimento

O clima de festa junina já tomou conta do Barretos Park Hotel, que está realizando todos os finais de semana de junho uma festa junina completa e exclusiva para seus hóspedes. Mas neste final de semana, sábado (21), o evento ganhará um público ainda maior. Atendendo a pedidos dos moradores de Barretos, o hotel abre suas portas para o público externo com ingressos acessíveis e uma programação especial para toda a família.

Com ambientação temática, barracas típicas, música ao vivo, quadrilha, brincadeiras caipiras e uma seleção de comidas típicas, o Arraial do Barretos Park Hotel promete ser uma das celebrações mais animadas da temporada, integrando turistas, visitantes e barretenses. Pipoca, canjica, doces regionais, quentão e chocolate quente fazem parte do cardápio da noite, que também inclui espaços de recreação e diversão para as crianças.

O evento contará ainda com atividades em volta da recém-inaugurada Fogueira da Amizade, um espaço de convivência ideal para encontros ao entardecer, roda de conversa e experiências gastronômicas ao redor do fogo.

“O Barretos Park Hotel é parte da história da cidade e nada mais justo do que compartilhar momentos especiais com quem faz parte dessa comunidade. Integrar os moradores de Barretos ao nosso Arraial é uma forma de celebrar juntos as tradições juninas, reforçar os laços com a cidade e proporcionar uma experiência afetiva para toda a família”, afirma Adriano Santos, gerente geral do Barretos Park Hotel.

‌



Ingressos:

R$ 50,00 (adulto)

‌



R$ 30,00 (criança)

Serviço:

‌



Arraial do Barretos Park Hotel

21 de junho (sábado)

A partir das 19h

Hotel do Parque do Peão – Barretos/SP