Bebé apresenta "SALVE-SE!" no Sesc Consolação com oficina e show gratuito no Teatro Anchieta

A cantora, compositora e produtora musical Bebé apresenta o show de seu segundo álbum, SALVE-SE!, no Sesc Consolação, com entrada gratuita. A apresentação acontece no domingo, 20 de julho, às 18h, no Teatro Anchieta.



Acompanhada pela DJ Lys Ventura, pelo multi-instrumentista Felipe Salvego, além de Hanifah e Alt Niss dividindo os vocais, Bebé propõe uma experiência sonora que une texturas eletrônicas ao pop, funk, indie e R&B. Com letras que falam de desejo, amor e autonomia, sua performance destaca-se pelo timbre único e presença de palco delicada e potente.



Como parte da programação do projeto VEM (Venha Experimentar Música), Bebé também realiza no dia 25 de julho a oficina “Compor com o que se tem”, ao lado de Felipe Salvego. O workshop é voltado para pessoas interessadas em música e experimentação sonora, incentivando a criação a partir de ruídos, instrumentos e sons cotidianos, com práticas coletivas e liberdade criativa. A atividade integra a proposta do VEM, que neste ano foca nas múltiplas presenças da música eletrônica na produção contemporânea.



“É um prazer compor essa programação com um show que costura meu primeiro e segundo discos. Levo ao palco a hibridez que atravessa minha música: entre o eletrônico e o orgânico, o beat e a voz, o improviso e a canção. É uma performance viva, onde rascunhos e ideias em trânsito ganham corpo e matéria. Na oficina, vou abrir alguns dos projetos que usei nos discos e propor uma prática coletiva, criando juntos a partir do que se tem. Gosto de construir esse espaço de risco e escuta com o público — seja no palco, seja no processo”.



SERVIÇO



Bebé no Sesc Consolação – Show “SALVE-SE!”

Local: Teatro Anchieta – Sesc Consolação

Data: 20 de julho (domingo)

Horário: 18h

‌



Ingressos: Grátis | retirada antecipada na bilheteria

Endereço: Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque – São Paulo, SP

‌



Saiba mais: https://www.sescsp.org. br/programacao/bebe-salvego-4/



Oficina “Compor com o que se tem”

Data: 25 de julho

‌



Com Bebé e Felipe Salvego

Projeto VEM – Venha Experimentar Música