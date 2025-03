Bell Marques é a primeira atração confirmada no RP Folia 2025 Evento acontece no dia 27 de setembro; cantor baiano se apresenta pelo segundo ano consecutivo na festa Cartão de Visita|Do R7 20/03/2025 - 16h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h45 ) twitter

Os micareteiros de Ribeirão Preto e região já podem se preparar para a 3ª edição do RP Folia, confirmada para o dia 27 de setembro. Atendendo aos pedidos dos foliões, pelo segundo ano consecutivo, o evento recebe um dos nomes mais icônicos do axé nacional: o cantor Bell Marques.



Depois de arrastar uma multidão na edição passada, Bell retorna a Ribeirão para repetir a dose — e promete ainda mais energia. O cantor traz para o RP Folia o clima contagiante da Bahia, com os clássicos que marcaram gerações e continuam levantando poeira nos circuitos de micaretas Brasil afora. No repertório, não devem faltar hits como “Diga Que Valeu”, “Voa Voa”, “100% Você” e “Selva Branca”.



“Estamos felizes em conseguir atender ao pedido do público de ter o Bell novamente entre as atrações do RP Folia. Este ano, o evento será o maior de todos e seguirá com a proposta de ter o axé como protagonista da festa. Muita coisa boa está por vir”, comenta Cristiano Rezende, um dos organizadores da micareta.



A 3ª edição do RP Folia seguirá o formato de circuito fechado, com dois setores: bloco e camarote. Os ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 7 de abril.

Programe-se



RP Folia 2025



Data: 27 de setembro

Ingressos: a partir de 7 de abril