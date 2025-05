Beth Gibbons performa pela primeira vez no NPR Tiny Desk Beth Gibbons fez hoje sua estreia no NPR Tiny Desk, com uma performance majestosa que incluiu três faixas de seu aclamado álbum solo... Cartão de Visita|Do R7 12/05/2025 - 19h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 19h06 ) twitter

Assista aqui.

Beth Gibbons fez hoje sua estreia no NPR Tiny Desk, com uma performance majestosa que incluiu três faixas de seu aclamado álbum solo de estreia Lives Outgrown (2024) — “Tell Me Who You Are Today”, “Floating On A Moment” e “Reaching Out” — além de “Mysteries”, faixa de abertura de seu disco colaborativo com Rustin Man, Out Of Season (2002).

Acompanhada por uma banda excepcional formada por Eoin Rooney, Tom Herbert, Sophie Hastings, Howard Jacobs, Emma Smith, Richard Jones e Jason Hazeley, Gibbons apresentou interpretações emocionantes que ressaltam a riqueza sonora e emocional de sua nova fase artística.

Após concluir sua primeira turnê solo pela América do Norte, Beth seguirá em turnê internacional ao longo de 2025, com datas marcantes como um show no Sydney Opera House, uma apresentação com ingressos esgotados no Roundhouse de Londres e participações nos festivais Glastonbury e Montreux Jazz Festival.

