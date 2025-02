Bloco do Bita anima o pré-carnaval no resort Le Canton, em Teresópolis Apresentação será no dia 22 de fevereiro, às 16h. Não hóspedes podem participar, mediante compra de ingresso Cartão de Visita|Do R7 05/02/2025 - 17h08 (Atualizado em 05/02/2025 - 17h08 ) twitter

Já é carnaval no Le Canton! No resort mais incrível da Região Serrana do Rio, a folia começa antes mesmo dos festejos oficiais com uma apresentação do famoso Bloco do Bita, no dia 22 de fevereiro, a partir das 16h. Não hóspedes também poderão desfrutar do evento, comprando o ingresso pelo link https://www.sympla.com.br/ evento/bloco-do-bita-22-02/ 2778369. A entrada custa a partir de R$ 90 (mais taxa, adultos 13 anos em diante). Crianças até 12 anos pagam metade do valor. Menores até 4 anos estão isentos.

Os brincantes do grupo prometem uma apresentação especial para toda a família. O espetáculo começa com atividades lúdicas. Em seguida, o estardante do Bigode Laranja conduz uma orquestra com grandes clássicos do Mundo Bita em ritmo carnavalesco. Entre elas, a canção “Carnaval do Bita”, um hino à alegria e à valorização da cultura brasileira.

Le Canton

‌



Rua Antônio da Silva, 300, Vargem Grande, Teresópolis, RJ

Mais informações: 21 99946-2326

https://lecanton.com.br/