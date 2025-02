Bloco do Silva acontece no dia 15 de fevereiro em São Paulo Evento que terá data única em 2025, contará também com show especial e carnavalesco de João Gomes Cartão de Visita|Do R7 05/02/2025 - 16h07 (Atualizado em 05/02/2025 - 16h07 ) twitter

Evento que terá data única em 2025, contará também com show especial e carnavalesco de João Gomes

A sexta edição do Bloco do Silva vai celebrar a música brasileira e acontecerá em São Paulo – em data única este ano, no dia 15 de fevereiro, no Memorial da América Latina. Os ingressos estão disponíveis aqui.

Todo mundo sabe o carinho que tenho com esse projeto, eu achei que conseguiria ficar longe, mas já virou tradição, o verão me chamou e eu atendi! Vamos fazer uma festa linda em São Paulo, celebrando a nossa música brasileira. - Silva

Em anos anteriores, o projeto foi considerado o mais buscado da folia paulistana e fora da internet o público fez jus aos números: as apresentações tiveram seus ingressos esgotados, somando mais de 30 mil pessoas. Passaram por outras edições do evento artistas como: Liniker, Criolo, Jorge Aragão, Marcelo D2, Carlinhos Brown, Pabllo Vittar, Tatau, Jau, Otto, entre outros.

Dessa vez, não será diferente. Silva dividirá a festa com João Gomes. O artista apresentará um show inédito, com um repertório especial de Carnaval.

Bloco do Silva

Com repertório com clássicos da música brasileira de verão, o Bloco do Silva é mais um passo na intensa jornada do cantor em construir novos caminhos entre tempos e estéticas musicais diferentes, mostrando toda força de um dos nomes mais produtivos e criativos dessa geração.

Mais informações: https://www.instagram.com/ blocodosilva