Blue Note Rio recebe essa semana banda Armandinho e Dadi Carvalho, Gabriele Leite e Daniela Soledade

No domingo, Serggio Torres leva para o palco show em homenagem ao grande Milton Nascimento

Dando início à programação da semana, a musicista Gabriele Leite sobe ao palco do Blue Note Rio na quarta-feira, para encantar o público com todo seu talento. Primeira violonista clássica na Forbes Under 30 (2021), Gabriele foi indicada ao Prêmio da Música Brasileira (2024). Formada pela UNESP, mestre pela Manhattan School e doutoranda na Stony Brook University, lançou o álbum Territórios (2023) pela gravadora Rocinante. Co-fundadora da BCGC, foi destaque em concursos internacionais e selecionada para o Classical:NEXT 2024, importante evento de música clássica contemporânea em Berlim. Na sequência, Danilo Fiani vai apresentar um tributo a George Harrison.

Neta do grande músico Paulo Soledade, Daniela Soledade é uma artista carioca que conquistou o respeito da crítica e do público nos Estados Unidos e na Europa. Desde que se radicou na Flórida e consolidou uma carreira internacional, esta é apenas a segunda vez que Daniela se apresenta no Brasil. É uma rara oportunidade para conferir ao vivo a cantora aplaudida por plateias de jazz e bossa nova do mundo inteiro. Ela vai se apresentar no palco do Blue Note na quinta-feira, acompanhada pelo americano Nate Najar, dedicado discípulo de Charlie Byrd com formação de violão clássico e as melhores influências do jazz. No contrabaixo, um ex-aluno de Baden Powell, o grande músico e produtor Paulinho Soledade, pai da cantora e filho de Paulo Soledade (parceiro de Tom e de Vinicius). Às 22h30, a MEA BRASS BAND se apresenta na casa, misturando os tradicionais grupos de jazz de rua de Nova Orleans com o rock e o pop atual. Inspirada nas melhores brass bands de Nova York e com uma pitada do carnaval de rua do Rio de Janeiro. Fundada por Marcelo Cebukin, músico e figura presente no carnaval de rua carioca, a MEA BRASS BAND apresenta uma formação inusitada, composta apenas por instrumentos de sopro e percussão.

Na sexta-feira, Verônica Sabino celebra o amor, o samba e a MPB através da obra de Chico Buarque. Ao lado do violonista Fernando Caneca, a cantora apresenta um compilado dos sucessos de Chico, que há mais de 50 anos marca a história da nossa MPB. “Maninha”, “Qualquer Canção”, “Quem te viu, quem te vê”, “Samba do Grande Amor”, “Sabiá” entre outras canções já interpretadas e gravadas por Verônica vão ganhar releituras compondo o repertório do espetáculo.

Em seguida, às 22h30, Dadi Carvalho e Armandinho, dois importantes nomes da música brasileira, se reúnem no palco do Blue Note Rio. Dadi Carvalho, baixista e compositor reverenciado por Caetano Veloso, que compôs para ele a canção Leãozinho, também parceiro e acompanha Os Tribalistas e Marisa Monte desde o início de suas carreiras. Fez parte dos Novos Baianos em sua formação original, no começo dos anos 70, além de ter acompanhado a banda de Jorge Benjor.

Armandinho Macedo, guitarrista, bandolinista e compositor tem mais de 55 anos de carreira, é filho de Osmar, um dos inventores do trio elétrico e também tornou-se referência do Carnaval da Bahia, com sua guitarra baiana.

No sábado, a Dave Matthews Band Cover volta ao Blue Note Rio para mais duas apresentações inesquecíveis e totalmente diferentes. Inspirado na época de ouro da banda, o conjunto toca os maiores sucessos e as raridades dos anos 90 e 2000, utilizando a formação original com voz (Giulio Cianci), violão (Giulio Cianci), baixo (Tiago Delmon), bateria (Diogo Veiga), violino (Arthur Takamori) e saxofone (Gustavo Graudenz).

Já no domingo, o cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical, Serggio Torres volta ao palco do Blue Note, desta vez para prestar homenagem ao grande Milton Nascimento, uma das vozes mais importantes da música brasileira. Trazendo influências da MPB e do jazz, o artista cativa o público com seu estilo único e autêntico, além de sua voz envolvente e poderosa, que revela suas excepcionais habilidades musicais.

06/08 - QUARTA - 20h

GABRIELE LEITE

06/08 - QUARTA - 22h30

DANILO FIANI - CONCERT FOR GEORGE - TRIBUTO GEORGE HARRISON

07/08 - QUINTA - 18h

PIANO BAR - ADAURY - PART. ESPECIAL: MILA SCHIAVO

07/08 - QUINTA - 20h

LOVE & BOSSA NOVA - DANIELA SOLEDADE WITH THE NATE NAJAR TRIO

07/08 - QUINTA - 22h30

MEA BRASS BAND

08/08 - SEXTA - 20h

VERÔNICA SABINO CANTA CHICO BUARQUE - TODO SENTIMENTO

08/08 - SEXTA - 22h30

ARMANDINHO E DADI

09/08 - SÁBADO - 20h

THE DAVE MATTHEWS BAND COVER - DOIS SETS 100% DIFERENTES

09/08 - SÁBADO - 22h30

THE DAVE MATTHEWS BAND COVER - DOIS SETS 100% DIFERENTES

10/08 - DOMINGO - 19h

SERGGIO TORRES - CANÇÕES E MOMENTOS - HOMENAGEM A MILTON NASCIMENTO

O Blue Note Rio ocupa um espaço com aproximadamente 700 m², sendo dividido em três ambientes: Varanda Blue, com capacidade para 110 lugares. A casa conta com um Piano Bar no primeiro andar, com capacidade para 140 pessoas. Nas terças e quintas acontece o Piano Bar Experience, com apresentação dos pianistas da casa e convidados especiais, anunciados a cada semana (couvert artístico - R$25). Aos sábados, a programação diurna conta com a Feijoada Raiz, com samba e buffet exclusivo, onde os clientes podem saborear um delicioso prato típico na área externa, no Calçadão, ainda mais perto do mar de Copacabana.

Aos domingos, a casa acaba de lançar o “Cozido & Bossa Nova”, que será oferecido das 12 às 17h.

Um clássico também nas mesas brasileiras, o cozido à portuguesa é feito com carnes, legumes e embutidos. Original do Norte de Portugal, da cidade de Monção, o prato ganhou o tempero do Brasil. No Blue Note Rio, a iguaria é servida com peito de boi, costelinha suína, linguiça, carne seca e pé suíno. Os acompanhamentos são arroz, legumes variados e pirão de caldo de carne. A sugestão do chef é uma taça de vinho para completar. O prato individual é R$89 e a porção para duas pessoas é R$170. Bebidas são cobradas à parte.

E para dar um toque mais brasileiro e carioca à experiência, um trio de músicos comanda três sets do melhor da Bossa Nova. Clássicos inesquecíveis do gênero serão executados ao vivo. A entrada é gratuita.

A franquia chegou ao Brasil através do empresário Luiz Calainho. No time de patrocinadores estão as cervejarias Heineken e Blue Moon, o Hotel Fairmont, a Sadia Speciale, além do patrocínio master da Porto Bank.

A MARCA BLUE NOTE

Inaugurado em 1981 em Nova York pelo proprietário e fundador Danny Bensusan, o Blue Note possui filiais no Havaí, Califórnia, Japão (Tóquio), Itália (Milão) e China (Pequim e Xangai). A noite de estreia, em 30 de setembro, contou com o Nat Adderley Quintet. Logo, o lugar se estabeleceu como a principal casa de shows da cidade, já tendo recebido nomes como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Lionel Hampton, Oscar Peterson, Chick Corea, Keith Jarrett e muitos outros.

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Ingressos aqui