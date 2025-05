Blue Note Rio recebe o cantor internacional Tom Speight, Leoni, Rodrigo Suricato, Bebê Kramer e mais Leoni celebra 40 anos de estrada num show repleto de sucessos Cartão de Visita|Do R7 12/05/2025 - 15h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 15h48 ) twitter

Leoni celebra 40 anos de estrada num show repleto de sucessos

Cartão de Visita - Entretenimento

Dando início à programação da semana, na quarta-feira às 20h, o acordeonista Bebê Kramer, considerado um dos mais completos da sua geração, se apresenta no palco do Blue Note Rio acompanhado do quarteto formado por Marco Lobo (percussão), Luis Barcelos (Bandolim), Guto Wirtti (baixo acústico) e Pedro Franco (Violão). Já parceiro de Guto Wirtti (baixo acústico) há alguns anos, Kramer resolveu juntar esses músicos para um projeto de música instrumental, que traz elementos da música do Sul, do choro e da música latino americana. O resultado deste encontro veremos juntos no palco do Blue Note. Em seguida, às 22h30, Mario Vitor faz tributo a Paul McCartney - Beatles & Wings. Internacionalmente conhecido como intérprete de Sir Paul McCartney, Mário Vitor junto com uma super banda trazem um show com os sucessos do Macca nos Beatles e nos Wings.

Tributo a ELTON JOHN e Rodrigo Suricato

Na quinta-feira, Mark Lambert retorna ao palco do Blue Note Rio no dia 15/05 às 20h, para em grande estilo, fazer seu tributo a ELTON JOHN, o grande pianista e cantor inglês. No programa sucessos como, 'Goodbye Yellow Brick Road', 'Your Song', 'Satarday Night’s All Right For Fighting’, ‘Tiny Dancer’, e Can You Feel The Love Tonight'!! Às 22h30, o vencedor do Grammy latino e atual vocalista do Barão Vermelho, Rodrigo Suricato vai apresentar um show feito exclusivamente para o Blue Note, homenageando suas origens no blues e no rock em “The Blues Rock Experience” com um time de músicos de primeira com André Carvalho na Bateria, Cesar Lago no baixo e Marcio Loureiro no piano rhodes e hammond.

‌



Sexta-feira, em dois horários (20h e 22h30) Leoni celebra 40 anos de estrada num show repleto de sucessos, em que o cantor e compositor revisita canções que marcaram a sua trajetória. Num setlist quase didático, hits do Kid Abelha (“Pintura íntima”, “Fixação”, “Como eu quero”, “Por que não eu?”, “Os outros”), dos Heróis da Resistência (“Só pro meu prazer”, “Esse outro mundo”, “Dublê de corpo”) e de sua carreira solo (“Garotos II”, “Temporada das flores”, “As cartas que eu não mando”) vão se sucedendo por quase duas horas de espetáculo.

Aproveitando o formato intimista da casa, nesta temporada especial no Blue Note Rio e Blue Note São Paulo, Leoni é acompanhado pelo filho, Antonio Leoni (guitarra e vocais).

‌



Atração Internacional - TOM SPEIGHT

Sábado, dia 17, às 20h, o Blue Note RJ receberá o lançamento de Perfect Strangers, o mais recente álbum do internacional Tom Speight. A apresentação promete cativar o público com sua mistura única de folk-pop acústico, caracterizado por melodias marcantes e letras emocionantes. O tema do show gira em torno das nuances da conexão humana e da beleza encontrada nos momentos cotidianos, refletindo a essência do novo álbum.

‌



Acompanhando Tom no palco estará a renomada vocalista Lydia Clowes, cujas colaborações incluem trabalhos com artistas como U2, Fred Again e Amber Run. O repertório contará com faixas de Perfect Strangers, destacando a harmonia e a narrativa emocional da dupla. Entre os destaques estão as evocativas Soak Up, Little Love e Perfect Strangers, um dueto sonhador que exemplifica a evolução artística de ambos. Os presentes podem esperar uma atmosfera íntima, com a renomada acústica do Blue Note aprimorando a jornada musical da noite.

Na sequência, às 22h30, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, Leo Gandelman, fará um show sofisticado e com sofisticação musical e performance impecável. Saxofonista, compositor, arranjador e produtor musical, Leo Gandelman é um dos principais responsáveis pela difusão do gênero para o grande público. Já se apresentou como solista nas principais orquestras do Brasil e do mundo, incluindo a Orquestra Sinfônica Brasileira, com destaque para concertos no Central Park e no Lincoln Center, em Nova Iorque. Com 21 discos e três DVDs lançados, foi eleito melhor instrumentista do Brasil por 15 anos consecutivos pelo Jornal do Brasil. Sua carreira internacional inclui temporadas de sucesso no Blue Note NY, o prestigiado Festival de Montreux, e turnês por mais de 20 países.

Clube da Esquina

No Domingo Musical, a banda Trem Mineiro fará uma homenagem aos artistas do Clube da Esquina, com músicas dos seus principais representantes , como Milton Nascimento, Lô Borges e Beto Guedes. Músicas que marcaram na memória de várias gerações, como : Maria, Maria, Amor de Índio, Sol de Primavera, serão executadas pelos músicos: Lu Ventura (violão), Julio Zartos (guitarra), André Gonçalves (baixo), Cyro Telles (teclado) e André Obermuller. Uma experiência musical imperdível!

13/05/2025 - TERÇA - 19h30

PIANO BAR - MARCOS NIMRICHTER - PART ESPECIAL: JEFFERSON LESCOWICH

14/05 - QUARTA - 20h

BEBÊ KRAMER & TRIO

14/05 - QUARTA - 22h30

PAUL MCCARTNEY POR MARIO VITOR E BANDA

15/05 - QUINTA - 18h

PIANO BAR - ADAURY - PART ESPECIAL: BERVAL MORAES (baixo

15/05 - QUINTA - 20h30

TRIBUTO ELTON JOHN - MARK LAMBERT

15/05 - QUINTA - 22h30

RODRIGO SURICATO BLUES ROCK EXPERIENCE

16/05 - SEXTA - 20h e 22h30

LEONI - 40 ANOS NA ESTRADA

17/05 - SÁBADO - 20h

TOM SPEIGHT

17/05 - SÁBADO - 22h30

LEO GANDELMAN

18/05 - DOMINGO - 19h

DOMINGOS MUSICAIS | BANDA TREM MINEIRO - HOMENAGEM AOS ARTISTAS DO CLUBE DA ESQUINA

BLUE NOTE RIO

O Blue Note Rio ocupa um espaço com aproximadamente 700 m², sendo dividido em três ambientes: Varanda Blue, com capacidade para 110 lugares. A casa conta com um Piano Bar no primeiro andar, com capacidade para 140 pessoas. Nas terças e quintas acontece o Piano Bar Experience, com apresentação dos pianistas da casa e convidados especiais, anunciados a cada semana (couvert artístico - R$25). Aos sábados, a programação diurna conta com a Feijoada Raiz, com samba e buffet exclusivo, onde os clientes podem saborear um delicioso prato típico na área externa, no Calçadão, ainda mais perto do mar de Copacabana.

Aos domingos, a casa acaba de lançar o “Cozido & Bossa Nova”, que será oferecido das 12 às 17h.

Um clássico também nas mesas brasileiras, o cozido à portuguesa é feito com carnes, legumes e embutidos. Original do Norte de Portugal, da cidade de Monção, o prato ganhou o tempero do Brasil. No Blue Note Rio, a iguaria é servida com peito de boi, costelinha suína, linguiça, carne seca e pé suíno. Os acompanhamentos são arroz, legumes variados e pirão de caldo de carne. A sugestão do chef é uma taça de vinho para completar. O prato individual é R$89 e a porção para duas pessoas é R$170. Bebidas são cobradas à parte.

E para dar um toque mais brasileiro e carioca à experiência, um trio de músicos comanda três sets do melhor da Bossa Nova. Clássicos inesquecíveis do gênero serão executados ao vivo. A entrada é gratuita.

A franquia chegou ao Brasil através do empresário Luiz Calainho. No time de patrocinadores estão as cervejarias Heineken e Blue Moon, o Hotel Fairmont, a Sadia Speciale, além do patrocínio master da Porto Bank.

A MARCA BLUE NOTE

Inaugurado em 1981 em Nova York pelo proprietário e fundador Danny Bensusan, o Blue Note possui filiais no Havaí, Califórnia, Japão (Tóquio), Itália (Milão) e China (Pequim e Xangai). A noite de estreia, em 30 de setembro, contou com o Nat Adderley Quintet. Logo, o lugar se estabeleceu como a principal casa de shows da cidade, já tendo recebido nomes como Ray Charles, Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Carmen McRae, Lionel Hampton, Oscar Peterson, Chick Corea, Keith Jarrett e muitos outros.

BLUE NOTE RIO

Endereço: Av. Atlântica, 1910 - Rio de Janeiro - RJ

Ingressos aqui