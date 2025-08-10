Bob Moses retorna com o single “Last Forever” e anuncia novo álbum BLINK, o aguardado novo álbum da dupla vencedora do Grammy Bob Moses, será lançado em 17 de outubro via AWAL Cartão de Visita|Do R7 10/08/2025 - 19h37 (Atualizado em 10/08/2025 - 19h37 ) twitter

Escute aqui.

BLINK, o aguardado novo álbum da dupla vencedora do Grammy Bob Moses, será lançado em 17 de outubro via AWAL. O álbum sucede The Silence In Between (2022), cujo single principal, “Love Brand New”, alcançou o primeiro lugar nas paradas de rádio Alternative. O mais novo lançamento de BLINK, “Last Forever”, chega hoje acompanhado de um visualizer. Assista e ouça AQUI.

Bob Moses prospera nos espaços liminares, encontrando inspiração nas zonas cinzentas entre o rock e a música eletrônica, entre luz e sombra, ritmo e introspecção. O que faz todo sentido, considerando que BLINK, quarto álbum de estúdio de Tom Howie e Jimmy Vallance, é uma tentativa de reconciliar passado e presente. Imersivo e ressonante, o álbum é moldado pela passagem agridoce do tempo. Suas dez faixas funcionam como instantâneos, capturando momentos de vida que inspiram – e desaparecem – antes mesmo de serem plenamente compreendidos.

Grande parte de BLINK foi criada em uma espécie de isolamento. Howie e Vallance compuseram o álbum em lados opostos do país – Howie em Los Angeles e Vallance em Nova York – trocando demos via Dropbox e Discord, construindo ideias a partir de riffs de teclado e loops de bateria. Só depois se encontraram em cidades como Toronto, Vancouver e suas próprias bases para finalizar as faixas juntos no estúdio. Essa mudança permitiu que trabalhassem no próprio ritmo e surpreendessem um ao outro – feito notável dado o laço estreito forjado por anos lado a lado. Também exigiu confiança nas próprias intuições, levando-os a se comprometer com ideias muito antes do habitual, preservando as canções em seu estado mais puro e instintivo. Esse processo fragmentado, sem um lugar ou momento fixo, acentuou ainda mais o espírito efêmero de BLINK.

“O álbum é como uma pergunta: como conciliar o desejo de ter uma vida significativa com a consciência de que tudo passa num instante, de que você não pode segurar nada por muito tempo?”, diz Howie. “Não foi algo planejado, mas a maneira como fizemos o disco reflete isso – estamos numa fase em que tudo acontece em momentos.”

Desde que se formaram em Nova York em 2012, Bob Moses vêm recebendo aclamação da crítica por sua fusão transcendente entre house music e pop carregado de emoção. Composto pelos músicos/produtores de Vancouver Tom Howie e Jimmy Vallance, o duo lançou o álbum de estreia Days Gone By em 2015 com ampla repercussão. Mesclando riffs de guitarra, atmosferas sombrias e ambientações de pista de dança com profundidade lírica e estrutura clássica de composição, criaram um som que atrai tanto frequentadores de clubes quanto fãs de rock alternativo.

Essa sonoridade se traduz perfeitamente ao vivo: anos de turnês globais — incluindo passagens por grandes festivais como Glastonbury, Coachella, Lollapalooza e muitos outros — consolidaram a reputação da dupla como um dos atos ao vivo mais celebrados da cena.

Bob Moses já recebeu diversas indicações ao Grammy e ao Juno Awards (incluindo uma vitória no Grammy), além de emplacar sucessivos singles no Top 15 das rádios alternativas dos EUA.

Tracklist:

1. Time of Your Life

2. Waiting On The World

3. Keep Love Waiting (feat. CRi)

4. Last Forever

5. We Made It

6. Higher Ground

7. Better Broken

8. Mine to Hold

9. No One Has to Know

10. Blink

