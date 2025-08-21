“Bomtivê”: Mumuzinho estreia novo evento no Rio, em clima intimista e resgate às rodas de samba Com idealização e produção da We Make Ideas, projeto promete unir música e experiências ao vivo inesquecíveis Cartão de Visita|Do R7 21/08/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h26 ) twitter

No sunset carioca e em clima intimista, Mumuzinho lança um novo evento, em parceria com a We Make: “Bomtivê”. O projeto vem resgatar a essência das rodas de samba e da boemia, com o público bem pertinho do cantor. A ideia é que todos se sintam num boteco, numa reunião de amigos — toda a decoração e releitura do espaço terá esse conceito . A estreia está marcada para o dia 6 de setembro (sábado), no Joá 1410, no Joá, , no Rio de Janeiro, e os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 21, às 12h, na plataforma Sympla.

“O ‘Bomtivê’ nasceu para juntar a galera. A ideia é simples: clima de bar da esquina, daquele abraço de reencontro, da alegria de estar todo mundo junto e curtindo. Mais do que um show, o Bomtivê é aquela roda de samba, que todo mundo canta, bate na palma da mão com a certeza que a vida é uma só. Bora lá!”, convida Mumuzinho.

Com 4,7 milhões de ouvintes mensais só no Spotify e dono de hits como “Fulminante”, “Curto Circuito”, “Eu Mereço Ser Feliz” e “Sou Céu ou Chão”, Mumuzinho promete um show recheado de clássicos, lançamentos e energia boa.

O evento foi idealizado e será produzido pela We Make Ideas, responsável por eventos como We Make Better Days, Ixquece e Semana Santa dos Milagres, além de marcas conhecidas nacionalmente como Numanice e o Réveillon Amoré. Para essa parceria, Hugo Mendes, CEO da We Make, reforça a importância da criatividade, autenticidade e impacto cultural como ferramentas da experiência ao vivo:

“Nosso propósito é criar e participar de projetos que transmitam autenticidade, verdade e impacto cultural. Acreditamos que o evento, enquanto plataforma de experiências ao vivo, constitui um excelente ponto de contato para conectar e aproximar artistas, marcas e público. Em cada projeto que desenvolvemos, imprimimos nosso DNA em todas as etapas, do brainstorm à execução. Dessa forma, conseguimos oferecer uma experiência 360º, que une a atenção no digital à catarse da vivência presencial, garantindo coesão e fortalecendo a mensagem.”

Serviço:

Data: 6 de setembro de 2025 (sábado)

Local: Estrada do Joá, nº 1410, , Joá, Rio de Janeiro

Horário: a partir das 15h

Sobre Mumuzinho

Mumuzinho é cantor, compositor e ator, com 15 anos de carreira marcados por carisma, talento e uma voz inconfundível que o consolidaram como um dos grandes nomes do samba e pagode no Brasil. Dono de uma discografia de sucesso, com nove álbuns lançados e mais de 2 bilhões de streamings, o cantor foi indicado ao Latin GRAMMY® 2023 com o álbum “Resenha do Mumu” (2022). Em 2025, lançou o DVD “Conectado”, seu maior projeto da carreira, que está atualmente em turnê pelo país. Em agosto do mesmo ano, o cantor lançou o emocionante single “Arlindo Luz” (Prateado/ Picolé), em homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz. Mumuzinho é referência de versatilidade, emoção e autenticidade na música brasileira.

Sobre We Make

We Make Ideas é uma agência criativa especializada em live marketing e experiências de marca. Focada em ideias que conectam, emocionam e engajam públicos por meio de ativações, eventos e campanhas que transformam presença em impacto. Da concepção à execução, entrega soluções que fazem sentido e fazem história.