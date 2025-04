Bon Iver lança o novo álbum “SABLE, fABLE” Bon Iver inicia uma nova e bela era com o lançamento de SABLE, fABLE Cartão de Visita|Do R7 15/04/2025 - 11h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 11h45 ) twitter

Bon Iver inicia uma nova e bela era com o lançamento de SABLE, fABLE. Lançado pela Jagjaguwar, o primeiro álbum do projeto em seis anos é um caminho árduo de cura e uma história exuberante de amor, incorporando a clareza, o foco e a honestidade que surgem quando seus olhos estão fixos nos de outra pessoa. Por meio da transformação dessas doze músicas - a escuridão de SABLE, dando lugar à luz de fABLE, a dor se transformando em propósito e possibilidade, reflexões contundentes preparando o terreno para uma música pop vibrante - existe uma história comum, na qual uma pessoa se torna duas.

Das cinzas do medo, da redenção e da tristeza de SABLE, surgem as brasas da alegria e da paixão avassaladoras de fABLE (“Everything Is Peaceful Love”), o desejo irreprimível (“Walk Home”) e a força necessária para ser a melhor versão de si mesmo (“If Only I Could Wait”). Enquanto SABLE captura as paredes se fechando, fABLE abre as portas e abaixa as janelas. Mas fábulas não são contos de fadas e, às vezes, os finais não precisam ser felizes. Quando o álbum chega ao fim, com “There’s A Rhythmn”, a sombra de SABLE volta à tona, mas, em vez de apagá-la, Justin Vernon busca uma alternativa, reconhece a necessidade de paciência e promete continuar trabalhando. À medida que o futuro se desenrola, o que virá depois continua sendo uma questão - um parceiro, novas memórias, talvez uma família? Independentemente disso, ele está pronto para encontrar esse ritmo.

Produzido por Justin Vernon e Jim-E Stack, com engenharia de Ian Gold e Justin Vernon, masterizado por Heba Kadry e gravado principalmente na April Base de Vernon, SABLE, fABLE inclui contribuições de: Alaina Rose Brown, Alan Good Parker, Andrew Fitzpatrick, Asher Weisberg, Ben Lester, BJ Burton, Blake Morgan, Carter Faith, Chris Messina, Cory Henry, Denise Stoudmire, Dijon, Eli Teplin, Greg Leisz, Jacob Collier, Jenn Wasner (Flock of Dimes), Joshua Brown, Kacy Hill, Matt McCaughan, Michael Gordon (Mk. gee), Michael Lewis, MonoNeon, Rob Moose, Ryan Olson, Sam Tsang, Sean Carey, Tobias Jesso Jr., Trever Hagen e muito mais, Trever Hagen e outros, com direção de arte de Justin Vernon, Ruben Nusz e Miles Johnson.

SABLE, fABLE Tracklist

THINGS BEHIND THINGS BEHIND THINGS

S P E Y S I D E

AWARDS SEASON

Short Story

Everything Is Peaceful Love

Walk Home

Day One (feat. Dijon and Flock of Dimes)

From

I'll Be There

If Only I Could Wait (feat. Danielle Haim)

There's A Rhythmn

Au Revoir

