Bon Iver lança videoclipe de "From"

Assista aqui.

“Don’t Let It Trouble Your Mind”: Seja para um contrato pré-nupcial, pós-nupcial ou apenas uma carona para longe daqui, essas são as palavras que você aprenderá a viver depois de um passeio pela cidade com Justin Vernon & Partners. No novo videoclipe de “From”, lançado hoje, Justin Vernon assume dois papéis: advogado de divórcio e motorista de limusine, conduzindo um casal recém-casado (e brigando) numa jornada rumo à alegria. Janelas abertas, donuts nas mãos, algumas latas de cerveja Old Style no painel – sem pressa. Sente-se no banco de trás e deixe suas preocupações com Justin Vernon & Partners (eles sabem de onde você vem).

Lançada como parte de SABLE, fABLE, já considerado um dos melhores álbuns de 2025, “From” é uma música feita para o verão, com guitarra de Michael Gordon (Mk.gee), vocais de Jacob Collier, programação de bateria do produtor Jim-E Stack, coautoria de Tobias Jesso Jr. e muito mais. Filmado em Minnesota e Wisconsin e dirigido por Asher Weisberg, o clipe de “From” sucede o vídeo de John Wilson para “Everything Is Peaceful Love”, a caminhada de Wisconsin até a Califórnia em “There’s A Rhythmn”, transmissões de trilha com câmeras escondidas para “Walk Home” e “If Only I Could Wait”, além do tríptico visual SABLE de Erinn Springer e vídeos com letras para todas as faixas do álbum.

Nas últimas semanas, Bon Iver também anunciou uma parceria inédita com o time da WNBA Minnesota Lynx, focada em equidade de gênero e impacto comunitário. Trata-se da primeira colaboração desse tipo entre uma equipe profissional feminina e um projeto musical vencedor de múltiplos GRAMMYs®, com o objetivo de gerar mudanças concretas. Como parte da parceria, a campanha de longa data 2 A Billion de Bon Iver, está doando US$ 250 mil em subsídios a ONGs locais, incluindo Women’s Foundation of Minnesota, She Rock She Rock e Girls Taking Action, além de dez outras instituições e abrigos de Minnesota e oeste de Wisconsin que apoiam sobreviventes de violência doméstica e abuso sexual: Minnesota Transgender Health Coalition, Esperanza United, Tubman, Women’s Advocates, Ain Dah Yung Center, Embrace, Family Support Center, Oakwood Haven, Turningpoint e Community Referral Agency.

Além da parceria com o Lynx, Bon Iver também colaborou nesta primavera com Fishwife, Todd Snyder, Earl of East, Field Notes, Ruby Coffee Roasters e dezenas de comércios locais, em uma série de ações especiais celebrando o mundo em tons de salmão de SABLE, fABLE. Justin Vernon também discutiu o novo álbum em participações no The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, On Being with Krista Tippett, Zane Lowe, How Long Gone, Track Star, Handsome, BBC Radio 1, BBC Radio 6 Music, e em entrevistas para The New York Times, The New Yorker, The Guardian e Blackbird Spyplane, entre uma atividade e outra como anfitrião do Live Inside This State Fair, um torneio de basquete e festa de um dia inteiro no Terasaki Budokan, em Los Angeles.