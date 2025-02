Bonito para casais: roteiro romântico e passeios a dois Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul, é reconhecido como um destino que combina natureza exuberante e tranquilidade, características... Cartão de Visita|Do R7 18/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 18/02/2025 - 20h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bonito, localizado no Mato Grosso do Sul, é reconhecido como um destino que combina natureza exuberante e tranquilidade, características que o tornam ideal para casais em busca de momentos especiais.

Com paisagens que incluem rios de águas cristalinas, cachoeiras, grutas e uma vegetação diversificada, a cidade oferece um cenário propício para a reconexão e a criação de memórias duradouras a dois. Ao mesmo tempo, a atmosfera acolhedora e o clima ameno contribuem para uma experiência relaxante e romântica.

Entre os principais pontos turísticos, a Gruta do Lago Azul se destaca como um dos cartões-postais da região. A trilha até a entrada da gruta, cercada por vegetação e sons da natureza, já cria um ambiente especial. No interior, o lago subterrâneo, iluminado por raios de sol, oferece um cenário impressionante e memorável.

Outra opção para os casais é o passeio de bote no Porto da Ilha, uma descida de 6 km pelo Rio Formoso. O trajeto inclui pequenas corredeiras e piscinas naturais, combinando aventura leve e momentos de contemplação em meio ao cenário paradisíaco da região.

‌



Para os apaixonados por trilhas e cachoeiras, a Boca da Onça é uma experiência inesquecível. O percurso leva a algumas das cachoeiras mais impressionantes da região, incluindo a maior do Mato Grosso do Sul, com 156 metros de altura. O trajeto inclui paradas para banho e vistas panorâmicas deslumbrantes, além de um almoço servido no fogão a lenha, proporcionando um dia completo de conexão com a natureza.

Além disso, outro passeio imperdível para quem visita Bonito é o Balneário Nascente Azul, que combina relaxamento e beleza natural. Com águas tranquilas e atividades de lazer como flutuação e day use para aproveitar toda a sua estrutura, o local é perfeito para os casais que desejam curtir momentos de paz e conexão.

‌



Um jantar a dois em Bonito

Além dos passeios, o destino sul-mato-grossense conta com uma variedade de restaurantes que proporcionam experiências gastronômicas em ambientes acolhedores. A Casa do João é uma opção ideal para jantares à luz de velas, com pratos típicos da região e um ambiente intimista.

‌



Já o Bacuri Cozinha Regional é um restaurante que oferece uma experiência gastronômica única, resgatando as tradições culinárias do Mato Grosso do Sul. Com uma mescla de referências dos maiores cozinheiros e historiadores do estado, é ideal para os casais explorarem os sabores autênticos da região.

O Juanita Restaurante se destaca pela culinária que utiliza ingredientes frescos e locais, em um ambiente descontraído e acolhedor. E, para quem não abre mão de uma boa pizza, a Pizzaria Vênus é a opção com forno à lenha tradicional e sabores regionais.

Planejamento com a Acqua Viagens

Para garantir uma experiência completa e sem preocupações, a Acqua Viagens, especializada em roteiros para Bonito, oferece serviços de planejamento e organização de viagens. Com expertise na região, o studio de viagens auxilia os viajantes na escolha de hospedagens, passeios e atividades, garantindo uma estadia segura e memorável.

A agência tem pacotes especiais que apresentam o melhor de Bonito para casais. Para saber mais, acesse: https://www.acquaviagens.com. br/pacote-viagem-bonito-ms/ baixa-temporada/pacote-de- viagem-para-casal/44/.