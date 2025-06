BRUCE DICKINSON anuncia álbum solo repaginado e lança single "More Balls To Piasso" o clássico de 1994 é revisitado e reformulado, o lançamento acontece no dia 25 de julho Cartão de Visita|Do R7 10/06/2025 - 13h56 (Atualizado em 10/06/2025 - 13h56 ) twitter

"More Balls To Piasso" o clássico de 1994 é revisitado e reformulado, o lançamento acontece no dia 25 de julho

Em 1994, depois de ter deixado o Iron Maiden por um tempo (ele voltou à banda em 1999), Bruce Dickinson lançou seu segundo álbum solo, intitulado Balls To Picasso. O nome é uma homenagem ao pioneiro do cubismo, cujas representações de objetos esféricos eram feitas em forma de quadrados, refletidas na capa em estilo grafite, sobre uma parede de azulejos de banheiro. O álbum desmentia seu título irreverente ao consolidar a reputação de Dickinson como um artista solo sério.

Esse foi seu primeiro disco em colaboração com Roy Z, e foi gravado com a banda de Z, Tribe Of Gypsies. O álbum passou por várias versões antes do lançamento e foi produzido por Shay Baby. O álbum original incluía várias faixas clássicas e favoritas dos shows ao vivo de Dickinson, incluindo os singles “Tears Of The Dragon” e “Shoot All The Clowns”, além da épica e muito querida música “Laughing In The Hiding Bush”, que era o título original do álbum.

Apesar do bom acolhimento que recebeu na época, o álbum nunca capturou totalmente a visão original de Dickinson, que era ainda mais ampla em escopo e ambição. No entanto, com a possibilidade de revisitar seu catálogo solo — e após o sucesso do aclamado álbum The Mandrake Project em 2024 — a nova versão do álbum, agora intitulada More Balls To Picasso, foi parcialmente regravada, remixada e remasterizada. Essa versão reimagina o trabalho como um lançamento fresco e contemporâneo; uma coleção vibrante, cheia de energia e ambição, com músicas primorosamente elaboradas e realizadas.

‌



Dickinson diz sobre o álbum: “Enquanto mixava todo o meu catálogo em Dolby Atmos, senti um desejo constante de revisitar e reinventar o disco. Então, colocar ‘mais bolas’ em Balls... foi um trabalho feito com muito amor. Claro que reforçamos as guitarras — cortesia do nosso ‘destruidor sueco’, Philip Naslund — e também adicionamos um trabalho realmente lindo de Adassi Addasi em ‘Tears...’. O compositor brasileiro Antonio Teoli contribuiu com arranjos orquestrais impressionantes e, em uma participação única, acrescentou instrumentos indígenas da Amazônia, gravados por ele mesmo quando morava lá, no início da faixa ‘Gods Of War’.”

“‘Shoot All The Clowns’ conta com uma seção de metais liderada pela Berklee College of Music, e todo o álbum se beneficia da mixagem feita por Brendan Duffey (que trabalhou em The Mandrake Project), com orientações ao longo do processo de Shay Baby, o produtor original do disco.”

‌



Além disso, More Balls To Picasso inclui duas faixas ao vivo gravadas em estúdio, nunca antes lançadas: “Gods of War” e “Shoot All the Clowns”. O álbum estará disponível em formato de vinil duplo splatter e também em CD com embalagem digisleeve de três painéis.

Tracklist

‌



1. Cyclops

2. Hell No

3. Gods of War

4. 1000 Points of Light

5. Laughing in the Hiding Bush

6. Change of Heart

7. Shoot All the Clowns

8. Fire

9. Sacred Cowboys

10. Tears of the Dragon

11. Gods of War (Live in the Studio)*

12. Shoot All the Clowns (Live in the Studio)*

* Inéditas

Bruce Dickinson embarcará em sua primeira turnê solo extensa pela América do Norte em quase 30 anos, em apoio ao seu álbum mais recente, The Mandrake Project. O repertório da turnê abrangerá toda a sua carreira solo. A turnê The Mandrake Project Live 2025 começa em Anaheim, Califórnia, no The House of Blues, no dia 22 de agosto, e levará a banda por diversas cidades da América do Norte, incluindo shows em Nova York, Los Angeles, Texas, Flórida e Canadá. Além disso, o tour conta com participações em festivais como o Rocklahoma (Oklahoma) e o Louder Than Life (Kentucky), com mais datas a serem anunciadas. A turnê também inclui um rápido retorno ao Brasil para o prestigiado festival The Town, em São Paulo.

